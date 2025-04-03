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Milas’ın yeni kültür ve sanat merkezinde çalışmalar devam ediyor

Milas’ın yeni kültür ve sanat merkezinde çalışmalar devam ediyor
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Modern tasarımı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken Milas Kültür Merkezi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yeni buluşma noktası olacak. Toplam 6 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edilen merkez, bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak.

Kültür Merkezi, 455 kişi kapasiteli ana salonun yanı sıra, merkezde 90 kişilik seminer salonu, kent sahnesi, geniş bir fuaye ve sergi alanları bulunacak. Tesis ayrıca farklı yaş gruplarına yönelik bilgisayar, dans, satranç ve resim gibi çeşitli atölyelere, kafeteryaya, VIP odasına, kulis ve makyaj odalarına, terzi atölyesine, dekor onarım alanına, projeksiyon ve simultane çeviri odalarına da ev sahipliği yapacak.

Enerjisini güneşten alan, otoparkıyla ulaşımı kolaylaştıran çevreci merkez

Merkez bünyesinde vatandaşların ulaşımda rahatlık sağlaması için kapalı otopark da yer alacak. Ayrıca enerji ihtiyacının çevreci yollarla karşılanması amacıyla merkezin çatısında 160 kW kurulu güce sahip güneş enerji paneli de yer alıyor. Böylelikle tesis, kullandığı enerjiyi güneşten kendi üretecek ve çevreci bir tesis olarak hizmet verecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültür sanatın yeni adresinin Milas Kültür Merkezi olacağını bölgemizin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına büyük değer katacağını ve her yaştan vatandaşın kültür ve sanatla iç içe olabilecekleri modern bir alan oluşturduklarını açıkladı.

Modern tasarımı ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çeken Milas Kültür Merkezi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yeni buluşma noktası olacak. Toplam 6 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edilen merkez, bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlayacak.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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