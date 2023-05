Millet İttifakı İstanbul'da milyonlarla buluştu! Mansur Yavaş: ''Bu kalabalık değişimin müjdesidir''

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul halkına seslendi.

KARAMOLLAOĞLU: “HERKESİN DERT BABASI OLACAĞIZ”

Maltepe Etkinlik Alanı’nı dolduran İstanbullulara ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seslendi. “İnşallah 15 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı olacak” diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Biz altı siyasi parti olarak bir araya geldik. Ülkemizin içine sürüklendiği sorunları çözebilmek için. Hislerimiz değil, aklımız ve vicdanımız sıkıntılardan nasıl kurtulacağımızı gösterecek. Herkesin dert babası olacağız. Her kesimin problemlerini çözeceğiz. Türkiye’yi bir bütün olarak görüyoruz. Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar her bölge bizim derdimiz. Deprem yaşadık 11 ilimiz yerle bir oldu. Bugünkü başkanlık sisteminden dolayı bu iktidar iki gün geç müdahale etti. Bu iktidar mutlaka değişmesi icap eden bir yapı haline geldi. Şunu bilin; bütün dertler sıralandı. Adalet başta olmak üzere her konuya el atacağız. Ülkemizin her bölgesinde yatırımlar gerçekleştireceğiz. Herkes iş bulmak karnını doyurmak için İstanbul’a gelmek mecburiyetinde hissetmeyecek. Şunu gördüm plansız ne yaparsanız yapın boşa gider. Başarıya ulaşacağız.”

YAVAŞ: “BU KALABALIK DEĞİŞİMİN MÜJDESİNİ VERİYOR”

Karamollaoğlu’nun ardından sahneye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı. Eşi Nursen Yavaş ile birlikte İstanbul halkını kalp yaparak selamlayan Mansur Yavaş, “Bu kalabalıklar, inşallah, 14 Mayıs’ta değişimin müjdesini veriyor” dedi.

“Seçime gidiyoruz fakat nasıl bir seçim anlamadık” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “21 yıllık iktidar, yaptıklarını anlatıp yeni vaatler vermesi gerekirken tankları, tüfekleri gösteriyor. Seçime mi gidiyoruz savaşa mı, belli değil” diye konuştu.

“İSTANBUL DÜŞTÜ AMA ÇOK GÜZEL OLDU”

Seçimlerin ardından insanların tekrar enflasyon, pahalılık, uyuşturucu, borçlar ve mülteci sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını belirten Yavaş, şunları söyledi:

“Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Seçim zamanı birazcık milliyetçilik sosu birazcık da muhafazakârlık sosu başka şey konuşulmasın istiyorlar. Sorunlar görülmesin istiyorlar. Biz bunları Ankara’da yaşadık. Neler söylediler, ‘İşçileri atacaklar, yardımları kesecekler’ dediler. İstanbul’da da gördük. İstanbul’a neler yapmadıklarını ya da İstanbul’u nasıl katlettiklerinin konuşulmasını engellemek için Ekrem Bey’in ikinci seçiminde ‘İstanbul düşerse Kudüs düşer, İstanbul düşerse Mekke düşer’ gibi sözler söylediler. İstanbul düştü ama çok güzel oldu dolayısıyla gerçeklerin bu seçimde de konuşulmasını istemiyorlar. Bir sürü iftiralar atıyorlar. Kulak asmıyoruz. Hesap vermekten korkuyorlar.”

“MEVSİMLİK MİLLİYETÇİLİĞİNİZİ, MUHAFAZAKÂRLIKLARINIZI REDDEDİYORUZ”

14 Mayıs’tan sonra hukukun herkese adil işleyeceğinin sözünü veren Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ankara’da 9 milyarlık yolsuzluk dosyası savcılıkta bekliyor. 16 katrilyonluk ANKAPARK dosyası bekliyor. Onların konuşulmasını engellenmek için bu iftiraları attılar. 14 Mayıs’tan sonra hukukun üstünlüğü yerini bulacak. Hukuk herkese adil işleyecek. Altı siyasi parti genel başkanı yan yana geldi ve uzlaştı. Uzlaşmak çok güzel bir kelime değil mi? İnsanlar farklı fikirde olabilirler ama kavga edeceklerine uzlaşırlar. Milli, gayrı milli laflarını reddediyoruz. Mevsimlik milliyetçiliğinizi, muhafazakârlıklarınızı reddediyoruz. 31 Mart’ta 25 yıldır başka bir yönetici görmeyen halk 11 Büyükşehir Belediye başkanını göreve getirdi ve aradaki farkı anladı. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. İnşallah Türkiye’de de bu fırsat verilirse Türkiye nasıl yönetilir, nasıl şeffaf olunur hepsini göstereceğiz. Gençlerini azarlamayan onları dinleyen onlardan akıl alan onlara en iyisini layık gören bir anlayışla 14 Mayıs’ta sandığa gidiyoruz ve birleşe birleşe kazanıyoruz. Ülkemizin mutluluğu, huzuru ve bereketi tatma zamanı geliyor. 14 Mayıs’ta inşallah güzel ülkemizde kin ve nefret tohumları ortadan kalksın artık mutluluk, refah ve bahar gelsin memleketimize…”

İMAMOĞLU: “BU İŞ İLK TURDA BİTSİN”

Mitingin ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasına tarih boyunca İstanbul’da yapılan mitinglerin iz bıraktığını ifade etti.

“Bu milletin en gür sesi her zaman İstanbul’dan yükselmiştir ve yükselmeye devam edecektir” diyerek açıklamalarını sürdüren İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Tarihi bir buluşma yaşıyoruz. Türkiye değişiyor… Sevgili hemşerilerim aramızda kalsın kazanıyoruz. Milletimiz kazanıyor. Kardeşliğimizi, barışı ve sevgiyi kazanıyoruz. Bundan dört yıl önce İstanbul’un iradesini beğenmeyenler seçimi iptal etmişlerdir. Normalde yuhalamayı sevmem ama bu kararı alanları yuhalayın. Sandıktan biz çıkmazsak o seçim geçerli sayılmaz dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi tokadı attı ki yerle bir etti. Hem milletin kararına saygı göstermeyi öğrendiler hem de bu kararın önünde hiçbir şey olmadığını öğrendiler. Tek tek oyları saymayı öğrettik onlara. 14 Mayıs’ta da milyonlarca oy farkını onlara tek tek saydırmaya hazır mıyız? Milletin iradesine saygı duyulacak. Biz ahlakı temsil ediyoruz. Bizde mertlik var. Memleketin bütün evlatlarını eşitleyeceğiz. Halk kazanacak. Biraz önce Mansur başkanım buradaydı o Ankara’da başardı. Adana’da, Mersin’de, Antalya’da, İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde başardık. Bize bu fırsatı vermeye hazır mısınız? O zaman bu iş ilk turda bitsin."

BABACAN: “DEMOKRASİ ÇIĞLIĞINI TÜM DÜNYA DUYUYOR”

Türkiye’nin her yerinden yükselen demokrasi çığlığını İstanbul’a getirdiklerini ifade ederek konuşmasına başlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Demokrasi çığlığını tüm dünya duyuyor. Tüm dünya izliyor. Sağcı solcu demeden, Sünni Alevi demeden hep beraber daha fazla demokrasi diyecek miyiz? Hep beraber, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? TBMM'de çoğunluğu sağlayacak mıyız? Sözümüzü aldık” dedi.

Babacan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Pahalılığı, yolsuzluğu en iyi bilenlersiniz. Hey gidi İstanbul. 2010'da İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olmuştu. Yaptığımız reformlarla yapmıştık. Ülkeyi şimdi getirdikleri noktaya bakın. 200 liralık banknotun hikâyesini anlatayım. 2009 yılında tedavüle çıktı. Kaç dolar ediyordu, 134 dolar ediyordu. Bugün ne kadar, 10 dolar bile etmiyor. Herkesin cebindeki 200 lira 134 dolar iken 9 dolara düşüren yani 124 doları kim çaldı? Herkesin cebindeki 200 liradan 124 doları kim çaldı? Bu enflasyon tam baş belasıdır. Ekonomiyi kötü yönetirseniz yüksek enflasyona mahkûm edersiniz. Her şey tek bir kişinin keyfine bağlı, ülkenin ekonomi politikası yok, zır cahillik var. Endişeye mahal yok. Türkiye'yi hızla düzlüğe kavuşturacağız. 2002'de başardık şimdi çok daha iyisini yapacağız. İlk bir ayda kurumları ayağa kaldıracağız, altı ayda kriz iklimini sona erdireceğiz, iki yılda enflasyonu tek haneye indireceğiz.”

UYSAL: “İNSANIMIZ SEFALET İÇİNDEYSE BUNUN SORUMLULUĞU YÖNETENLERDEDİR”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, “Büyük bir güzelliği bu tarihi günde hep beraber yaşıyoruz. Çağlar açmış, çağlar kapatmış İstanbul, bir dönemi kapatmaya, yeni bir dönemi açmaya var mıyız? Adeta tarihi bir günde bu büyük milletin yürüyüşünde de bilesiniz ki bu günler, bu tarihi anlamda olacaktır. Aziz İstanbul, gençlerimiz, kadınlarımız, yarınlarımızı alın teriyle emeğiyle kazancıyla oluşturmaya çalışan tüm vatandaşlarımız… Bir tarihi kavşağa doğru hep beraber ilerliyoruz. 14 Mayıs 2023 milletin yeniden kaderine hâkim olacağı bir gün olacak. Türkiye'yi vazgeçilmez zannedenlere, kendi varlıklarını kaçınılmaz kadere dönüştürmek için Türkiye'yi risklere mahkûm edenlere, kaynaklarını bir avuç insana sunanlara karşı elbette 'yeter' diyeceğiz. 14 Mayıs'ı çağın ritmini yakalayacağımız bir gün haline getirmek durumundayız. Bugüne bir günde gelmedik. Bugün milyonlarca insanımız eğer sefalet içindeyse bunun sorumluluğu elbette yönetenlerdedir" diye konuştu.

DAVUTOĞLU: “YASAKLAR GİDECEK, ÖZGÜRLÜKLER GELECEK”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbul, anlayana bir hocadır; ders verir. Bugün İstanbul milli irade dersi veriyor. Seçimlere darbe diyen bakana, toplumu bölerek kardeşi kardeşe düşman kılan söylem kullananlara milli irade dersi veriyor İstanbul. Mücadele toprağa bereket diye bakanlarla toprakta rant görenler arasında. Bu seçim halkla birlikte halkın kaderini paylaşanlarla halkı gıda enflasyonu karşısında ezdirenlerin seçimi olacak. Yasaklar gidecek, özgürlükler gelecek. Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Yargıya talimat veren hukuk anlatışı gidecek, hak hukuk adalet gelecek. Mülakat gidecek, liyakat gelecek."

AKŞENER: “CUMHURİYET'TEN NEFRET EDİYORLAR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şunları söyledi:

“14 Mayıs, burası gösteriyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde Çankaya'ya götürdüğümüz bir akşam olacak. Anadolu'da yaptığımız bütün mitinglerde tek bir şey istiyorum. 1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e... Birleşe birleşe kazanıyoruz. Hayatımda bu kadar bir rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz. Milletine işgalci, darbeci diyen bir dil. Tüm psikiyatrları bu abileri tedavi için davet ediyorum. Cezai ehliyetleri kalmadı. Aziz İstanbul, Atatürk'ü hiç sevmiyorlar, Cumhuriyet'ten nefret ediyorlar. Bu harami ve hırsızlık düzenini ortadan kaldıracağız.”

KILIÇDAROĞLU: “KUL HAKKI YEMEM VE KUL HAKKI YEDİRMEM”

Son olarak sahneye çıkan Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Değişime hazır mısınız? Türkiye'ye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir yoksul elektriği suyu doğal gazı kesilmeyecek. Bu ülkeyi cennet gibi yapacağız ve birlikte huzur içinde yaşayacağız. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hakkıyla hukukuyla ve adalet içinde hizmet etmeye söz veriyorum. Huzura kavuşturmamız lazım. Çok kamplaştırdılar. İnsanların inançlarını sorgular hale getirdiler. Türkiye'yi buradan çekip çıkaracağız. Bu ülkeye baharı, huzur getireceğim. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Biz beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Benim Saray merakım yok. 6 liderin de yok. Ben sizler gibi yaşıyorum. Onur duyuyorum. Saray'a gitmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığına oturduğumuzda yerimiz Çankaya olacak. Her hakkı teslim edeceğim. Her hukuku uygulayacağız. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Ben onların neler yediğini biliyorum. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim.”