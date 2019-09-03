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  4. 03 Eylül 2019 13:47

Milli Boksörlerden Kartal Belediyesi’ne Ziyaret

Gürcistan’da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Kartallı sporcular Muhammet Halil Doğru ve Ahmet Gündüz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ı makamında ziyaret etti.

Milli Boksörlerden Kartal Belediyesi’ne Ziyaret
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Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ziyarete; Türkiye Milli Takımı sporcuları Muhammet Halil Doğru ve Ahmet Gündüz’ün yanı sıra sporcuların antrenörleri Yakup Güler ve Fatih Altın katıldı.

Kartal'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü’nde çalışmalarını yürüten genç sporculardan Muhammet Halil Doğru, Gürcistan'ın Tiflis kentinde 3-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya alırken, Ahmet Gündüz ise çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Genç sporcuların ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Kartal’da gençlerin spor, sanat ve bilim ile iç içe olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Genç sporcularımızı gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Bizler de, Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’daki spor faaliyetlerini artırarak, sporcularımıza olan desteklerimizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

 

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