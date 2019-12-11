Milli Mücadele’nin 100. yılında Dünden Bugüne Türk Sporu Çalıştayı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde 32 spor federasyonunun katılımıyla gerçekleştirilecek Milli Spor Politikası Çalıştayı, ülkemizin spor konusunda önde gelen akademisyenleri, spor yöneticileri, eğitmenler ve sporcuları bir araya getirecek. Milli Mücadele’nin 100. Yılında düzenlenecek çalıştayda, dünü ve bugünüyle Türk sporu tüm yönleriyle ele alınacak.

Çalıştay kapsamında düzenlenecek “Spor Kültürü”, “Spor Yönetimi ve Eğitimi”, “Spor ve Yerel Yönetimler”, “Spor ve Medya”, “Spor Yönetimi ve Federasyonlar” ile “Spor Yönetimi ve Bilişim” komisyonlarında ise Türk sporunun vizyonuna ilişkin fikirler masaya yatırılacak.