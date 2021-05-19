Milli mücadelenin simge ilçesi Şişli'de 19 Mayıs cosşku ile kutlandı

Şişli Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını pandemi sürecine uygun olarak kutladı. Belediye Başkanı Muammer Keskin bando takımı eşliğinde Şişli’nin tüm mahallelerini dolaştı. Sokaklar, Şişli Belediyesi’nin 16 Mayıs’a özel bestelettiği ‘Kurtuluşa İlk Adım Marşı’ ile çınladı.

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkma planını çalışma arkadaşları ile birlikte Şişli’deki evinde yaptı ve kurtuluşa giden ilk adımı 16 Mayıs 1919 günü yine buradan attı.

Milli Mücadelenin ilk kıvılcımının atıldığı Şişli’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşku ile kutlandı. Şişli Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle kutlamaları pandemi sürecine uygun olarak gerçekleştirdi.

Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke’den müzik ziyafeti

19 Mayıs Çarşamba günü 10.30’da solist Güvenç Dağüstün ve Devlet Sanatçısı Piyanist Burçin Büke, Şişli Atatürk Evi Müzesi’nde ‘Kurtuluşa Giden Yolda Şişli’den Anadolu’ya adı altında bir konser gerçekleştirdi. Konser öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 19 Mayıs’ın önemine vurgu yapan birer konuşma yaptı. Ardından, Dağüstün ve Büke, Manastır Türküsü’nden, İzmir’in Kavaklar’na kadar birbirinden özel 12 eseri seslendirerek dinleyicilere müzik ziyafeti verdi.

Bandırma Vapuru’nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu unutulmadı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, saat 11.30’da Atatürk Evi’nin önünden hareketle bando şenlik takımıyla birlikte Şişli’nin tüm mahallelerini gezdi. Geçit töreninde tüm Şişli sokakları, Şişli Belediyesi’nin 16 Mayıs’a özel bestelettiği ‘Kurtuluşa İlk Adım Marşı’ ile çınladı. Kutlamalara, Şişlili komşular, pencere ve balkonlardan eşlik etti.

Başkan Keskin, 18 Mayıs Salı günü de Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a gidişinde önem rol oynayan, Bandırma Vapuru’nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.

“Şişlili olmaktan gurur duyuyorum”

Keskin, " Hatırlanacağı üzere Ulu Önder Atatürk, Milli Mücadele kararını yol arkadaşlarıyla birlikte Şişli’deki evinde almıştı. 16 Mayıs 1919 günü Atatürk’ün, Şişli’deki evinden ülkenin bağımsızlığı için attığı bu ilk adımı özel olarak bestelettiğimiz ‘Kurtuluşa İlk Adım Marşı’ ile ölümsüzleştirdik. Milli Mücadele ile simgeleşmiş bir ilçenin belediye başkanı olmak, beni ziyadesiyle gururlandırıyor” dedi.

Önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı panel

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl kutlamaları kapsamında 18 Mayıs Salı günü ‘Kurtuluşa Giden Yol: İstanbul’dan Anadolu’ya’ konulu panel düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Sinan Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emer. Prof.Dr. İlter Turan, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Levent Ürer ve Tarihçi Yazar Necdet Sakaoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panel, Şişli Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.