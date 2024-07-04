Millilerin çeyrek final maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yayınlanacak

EURO 2024 Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın karşılaşması Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Tüpraş Stadyumu’nda yayınlanacak.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da vatandaşlara çağrıda bulunarak; “Euro 2024 Şampiyonluğu yolunda milli coşkumuzu stadyuma taşıyoruz! "Bir oluruz yolunda!" dedik ve Beşiktaş Kulübü ile el ele verdik. Hollanda ile çeyrek final maçımızı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda birlikte izliyoruz! Haydi İstanbul, Beşiktaş’ta buluşalım.’’ dedi.



Son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek Euro 2024 Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen A Millilerin Hollanda karşılaşması Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın görüşmesi sonrası Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda yayınlanması kararlaştırıldı. Cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükselmişti. Şimdi de aynı başarı için sahaya çıkacak A Milliler Berlin’de galibiyet arayacak.



Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle binlerce vatandaşın izleyeceği karşılaşma öncesi stadyumun tüm kapıları saat 20.00'de açılacak. Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayraklar yerleştirilecek.