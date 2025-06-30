Minderde zafer Balıkesir Büyükşehir’in oldu... Genç sporcular 14 madalya kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin spora yönelik yatırımları, genç sporcuların başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynarken, Balıkesir’in adını uluslararası arenada da duyurmaya devam ediyor. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye – Almanya iş birliğiyle hayata geçirilen “Uluslararası Sportif Gençlik Değişim Projesi” kapsamında düzenlenen güreş müsabakalarında, genç sporcular 14 madalya kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın destekleriyle her geçen gün daha da güçlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye – Almanya iş birliğiyle hayata geçirilen “Uluslararası Sportif Gençlik Değişim Projesi” kapsamında düzenlenen spor organizasyonunda Türk ve Alman sporcular mindere çıkarken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi sporcuları gösterdikleri üstün performansla göz doldurdu. Balıkesir Şehit Turgut Solar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi sporcuları, müsabakalar sonucunda toplam 14 madalya toplayarak büyük bir başarı örneği gösterdiler.

BÜYÜKŞEHİR’İN SPORCULARI GREKOROMEN VE SERBEST STİLDE KÜRSÜDEN İNMEDİLER

U15 Grekoromen Güreş kategorisinde 52 kiloda Ahmet Faruk Aydın üçüncü, 57 kiloda Yusuf Emre Doğan üçüncü, 68 kiloda Oğuzhan Güney ikinci, 75 kiloda Ali Kemal Gören ikinci, yine aynı kiloda Kani Muhammed Kül üçüncü, 85 kiloda Uras Yenişen ikinci, Yavuz Selim Kartın ise üçüncü oldu. U15 Serbest Güreş kategorisinde de başarılı sonuçlar elde eden sporculardan 52 kiloda Ahmed Faruk Aydın üçüncülük, 68 kiloda Oğuzhan Güney ikincilik, 75 kiloda Ali Kemal Gören ikincilik, aynı kiloda Kani Muhammed Kul üçüncülük, 85 kiloda Uras Yenişen ikincilik, Yavuz Selim Kartın ise üçüncülük elde etti. U20 Grekoromen Güreş kategorisinde ise 130 kiloda mindere çıkan Can Kuşçu, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.