  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Minik eller Kartal'da toprakla buluştu

Minik eller Kartal'da toprakla buluştu

Minik eller Kartal'da toprakla buluştu
Güncelleme:

Türkiye’nin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi, modern eğitim anlayışıyla kreş öğrencilerini geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

İlçe genelinde 15 tane kreşi ile hizmet veren Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanmaları adına, ilk fidelerini öğretmenleri eşliğinde hobi bahçelerine dikti.

Çocuklara, Doğa Sevgisi Aşılanıyor

Yeşil bir doğa ve sürdürülebilir bir ekosistem için küçük yaşlardan itibaren toprak ve bitki sevgisinin aşılanmasının amaçlandığı etkinlikte çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenmenin keyfini yaşadı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından temin edilen bitkiler, kreşlerde eğitim gören altı yaş grubu minik öğrencilerin elleriyle toprağa dikildi. Öğretmenlerinin gözetimindeki minikler, kreşlerinde yer alan ve ‘hobi bahçesi’ adı verilen bölümlerde domates, çilek, salatalık gibi sebze ve meyve fidelerini dikerek, toprağa can suyunu verdi.

Hobi bahçelerinde gerçekleşen etkinlerde Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın da minikleri yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi olarak; doğaya, insana ve tüm canlılara duyarlı, çağdaş bir nesli Kartal’da geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Belirli aralıklarla organik tarım eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ellerine çapaları alarak, toprakla temas etti. Toprağa zarar vermeden, üstelik en sağlıklı yoldan yetiştirdikleri sebzelerin; fide ve tohum aşamasından ürün verinceye kadar olan tüm safhalarını bizzat tecrübe eden öğrencilerin yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu görüntüler Afrika'dan değil, Doğu Anadolu'dan geldi
A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu
Kılıçdaroğlu'ndan ''Vatanını seven sandığa'' deyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı
Ev sahibi - kiracı tartışması meydan savaşına döndü!
Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü
Millet Bahçesi’nde mide bulandıran toplu tecavüz iddiası
İstanbul'da yabancı uyruklu vahşeti! Otomobille ezerek öldürdü
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!
Özdağ ile Kılıçdaroğlu anlaştı: İşte anlaşma protokolü
Adalet Partisi liderinden Sinan Oğan itirafı: ''Yönetim içinde olabiliriz'' dedi