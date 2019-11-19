Minik Eller toprakla Buluştu, Kartal’ın park ve meydanları yeşillendi

Kartal Belediyesi; çocuklara ağaç, toprak ve doğa sevgisini aşılamak, gelecek nesillere yeşil bir kent bırakmak amacıyla Türk Eğitim Gönülleri Vakfı, Zeugma Leo Kulübü ve Semiha Şakir Öğrenim Birimi işbirliği ile Kartallı miniklere, bitki dikimi ve yetiştiriciliğinin anlatıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Kartal’ın park ve meydanları bitkilerle donatıldı.

İlk olarak Yunus Mahallesi’nde bulunan Şehit Mustafa Piroğlu Parkı’nda toplanarak fidan dikimi yapan öğrenciler, daha sonra Kartal Belediyesi otobüsleri ile Karlıktepe Mahallesi Neyzen Tevfik Meydanı’na geçti. Burada da kendi elleriyle bitkileri toprakla buluşturan öğrencilere, bitki dikimi ve yetiştiriciliği hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgi verildi.

‘Başkan Gökhan Yüksel ile Çok Daha Farklı Bir Kartal Görmeye, Herkes Kendini Alıştırsın’

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, “Doğaya saygılı bir belediye olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de çevreci dostlarımızla birlikte bir farkındalık yaratarak yeşile, doğaya ve çevreye insanların sahip çıkmaları adına bir çalışma yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum, Gökhan Yüksel ile çok daha farklı bir Kartal görmeye herkes kendini alıştırsın.” şeklinde konuştu.