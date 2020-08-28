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  4. 28 Ağustos 2020 12:33

Minik patiler ''Benim Kedim'' yarışmasında buluştu

Kartal Belediyesi’nin, ''8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü'' dolayısı ile sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı ‘Benim Kedim’ yarışması sonuçlandı. Belediyenin sosyal medya hesaplarının etiketlenerek paylaşıldığı birbirinden sevimli fotoğraflar arasından en çok beğeni alan; tatlı, komik ve haylaz minik patililerin sahiplerine, mama hediye edildi.

Minik patiler ''Benim Kedim'' yarışmasında buluştu
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Kartallıların birbirinden sevimli kedileri, Kartal Belediyesi’nin başlattığı ‘Benim Kedim’ yarışmasında buluştu. Yarışmada, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı birbirinden sevimli kedi fotoğraflarını, belediye hesaplarını etiketleyerek, ‘Benim Kedim’ başlığı ile paylaştı. Yarışmanın sonunda, en çok beğeniyi ve etkileşimi alarak; en tatlı, komik ve haylaz bulunan kedilerin sahiplerine mama hediye edildi.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi’nin hayvan dostu bir belediye olduğunu kaydederek, ‘Benim Kedim’ yarışmasına katılan tüm hayvanseverlere teşekkür etti.

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