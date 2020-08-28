Minik patiler ''Benim Kedim'' yarışmasında buluştu

Kartallıların birbirinden sevimli kedileri, Kartal Belediyesi’nin başlattığı ‘Benim Kedim’ yarışmasında buluştu. Yarışmada, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı birbirinden sevimli kedi fotoğraflarını, belediye hesaplarını etiketleyerek, ‘Benim Kedim’ başlığı ile paylaştı. Yarışmanın sonunda, en çok beğeniyi ve etkileşimi alarak; en tatlı, komik ve haylaz bulunan kedilerin sahiplerine mama hediye edildi.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi’nin hayvan dostu bir belediye olduğunu kaydederek, ‘Benim Kedim’ yarışmasına katılan tüm hayvanseverlere teşekkür etti.