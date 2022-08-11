MOBESE görüntüleri paylaşılan İmamoğlu yeni bir dava açmaya hazırlanıyor

İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, MOBESE kayıtlarının servis edilmesine ilişkin olarak "Sorumlu olarak gördüğümüz kişilere açacağımız ayrı bir dava daha var" dedi.

İçişleri Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçisi ile restorana giriş görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin, "İddialar dışında bilgi ve belge yok" demişti. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Sorumlu olarak gördüğümüz kişilere açacağımız ayrı bir dava daha var. Değerlendiriyoruz. Kullanacağımız hukuki argümanlar var. Bütün bu süreçlerin sonuna kadar gideceğiz. Zamanı gelince de kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 24 Ocak 2022 tarihinde İngiliz Büyükelçi ile restorana giriş görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin, “Yapılan incelemede şikayete konu görüntünün KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında bilgi, belge, bulgu veya beyan bulunmadığı anlaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

İBB tarafından yapılan açıklamada ise, "Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, konuya ilişkin olarak,"Açacağımız bir dava daha olabilir, zamanı gelince kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"BÜTÜN BU SÜREÇLERİN SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Polat, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Daha önümüzde kullanacağımız hukuki argümanlar ve süreçler var. Biz

Cumhuriyet Savcılığı'ndan verilen kararın tarafımıza tebliğini bekliyoruz. KVKK'ya yapmış olduğumuz başvuru, benzer gerekçelerle reddedilmişti, ona karşı açmış olduğumuz idari dava var. Bunun haricinde, sorumlu olarak gördüğümüz kişilere açacağımız ayrı bir dava daha var. Bütün bu süreçlerin sonuna kadar gideceğiz. Zamanı gelince de kamuoyuyla paylaşacağız.

Henüz bahsettiğim davayı açmadık ama açacağız, değerlendiriyoruz. Ortada netleşen bir şey olmadığı için detay vermek doğru olmaz ancak bir dava açma potansiyelimiz mümkün. Bu süreçler sonlanır ve hukuka aykırı bir şekilde sonlandığını düşünürsek sonraki süreçleri devam ettireceğiz. Ulusal ve Uluslararası başvuru yollarına sonuna kadar gideceğiz.

"YETERLİ İNCELEME YAPILIRSA O GÖRÜNTÜYÜ KİMİN ALDIĞI TESPİT EDİLEBİLİR"

Yeterli inceleme yapılsa orada görülen çok açık görülen bir husus var ki, kameranın önüne geçen bir kablo var -telefon kablosu- ve bu kabloyu müvekkilimin giriş çıkışlarında da görüyoruz. O açıdan, kabloları görecek şekilde açı alacak bir kamera yok. Arka taraftan birinin alması mümkün değil. Yeterli inceleme yapılırsa o görüntüyü kimin aldığı, o saatte kimin mesaisinin olduğu tespit edilebilir. Bu mümkün."

Cumhuriyet