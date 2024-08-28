MOD10 Gençlik Orkestrası’na Avşa’da yoğun ilgi

Yaz turnesine tüm hızıyla devam eden MOD10 Gençlik Orkestrası, Marmara Avşa Adası’nda sahne aldı. Muhteşem bir atmosferde geçen konserde aileler çocuklarıyla birlikte şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MOD10 Gençlik Orkestrası, Avşa Adası’nda eğlence dolu bir geceye imza attı. 8-18 yaşları arasında 45 gencin yer aldığı MOD10 Gençlik Orkestrası, geçmişten günümüze en sevilen şarkılara hayat verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçısı Umut Ayral’ın şefliğinde sahne alan orkestranın performansını çok beğendiklerini söyleyen vatandaşlar, gençlere yeteneklerini sergileme fırsatı tanıdığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ettiler.

“BİZE İMKÂN VEREN AHMET BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

MOD10 Gençlik Orkestrası solisti Damla İşler “Bugün Avşa’daydık ve gerçekten yine çok eğlenceliydi. Seyircinin de ayrı bir coşkusu vardı. Bizim de coşkumuz, onlar coşkulu olduğu sürece artıyor. Bizler çok eğlendik. Seyircilerimizi de eğlendirebildiysek ne mutlu bize. Turne bittikten sonra da ben müziğe devam etmeyi düşünüyorum. Umut hocamız gibi bir şef varken de bırakmak olmaz. Bu olanakları bize sunduğu için Ahmet Akın Başkanımıza da çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

“HARİKA BİR KONSER İZLEDİK”

Avşa’da düzenlenen MOD10 Gençlik Konseri’ni çok beğendiğini ifade eden Çiğdem Doğangün Altun “Harika bir enerjiyle, müthiş bir konser düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Emeği geçen, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Çünkü çok güzel bir etkinlik oldu. Ben de çocuklarımla birlikte geldim. Avşa’da harika bir atmosfer vardı. Bu gibi etkinliklerin olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu gibi etkinliklerin devam etmesini de istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“GENÇLERE ŞANS VERİLMESİ ÇOK GÜZEL”

Müziğe yetenekli gençlere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından bu imkânın sağlanmasının çok önemli olduğunu belirten Nehir Gültekin “Kesinlikle çok güzel ve çok keyifli bir konserdi. Özellikle gençlere şans verilmesi muhteşem. Bizim için çok eğlenceli ve keyifli bir şey oldu çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Konserde seyirciler arasında yer alan Gülsün Gökkaya “Bence her çocuğun böyle bir şans verilmesine hakkı var. Çünkü müzik her yönde insanın sağlığına iyi gelir.” diyerek konser nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ettiğini dile getirdi.

“GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM”

Geçmişten günümüze pek çok şarkının seslendirilmesiyle duygusal anlar yaşadıklarını söyleyen Işık Şahinalp “Bu akşam burada çok mutlu olduk. Gözyaşlarımı bile tutamadım. Emeğinize sağlık. Gençlerimizin başarısı göğsümüzü kabarttı. Cumhuriyet’in 100. yılında bunları yaşamak, bunları yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Sahnedeki çocukların hepsine sıkı sıkı sarılmak istedim. Tek tek kutluyorum, ailelerini kutluyorum; onlara bu imkânları verdikleri için ve arkalarında durdukları için. Emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi.

“MİSAFİRLERİMİ EVDE BIRAKIP KONSERE GELDİM”

MOD10 Gençlik Orkestrası’nın performansını çok beğendiğini söyleyen Figen Yarar “Ben Avşa Adalıyım. O kadar güzel bir konserdi ki evde misafirlerim vardı, onları bırakıp geldim. Evim buraya yakın. Çünkü gerçekten hem duygulandık hem de ne kadar yetenekli çocuklarımız var; ellerinden tuttuğumuz zaman neleri başaracaklarını görüyoruz. Gerçekten hepimiz duygulandık.” dedi.