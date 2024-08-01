MOD10 turneye Bandırma'dan başlıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı müzisyenlerinden Umut Ayral’ın şefliğinde 8-18 yaş arasındaki birbirinden yetenekli 45 gençten oluşan MOD10 Gençlik Orkestrası, Ağustos ayı boyunca turnede olacak. MOD10, turnenin ilk konserini Bandırma Meydan’da gerçekleştirecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası, Ağustos ayında turneye çıkıyor. Umut Ayral’ın şefliğinde 8-18 yaş arasındaki birbirinden yetenekli 45 gençten oluşan orkestra, turnenin ilk konserini 4 Ağustos Pazar Bandırma Meydan’da muhteşem bir atmosferde gerçekleştirecek. 80’lerden günümüze yerli-yabancı seçkin eserlerden oluşan repertuarlarıyla Bandırmalılara müzik ziyafeti yaşatacak olan MOD10, Ağustos ayı boyunca şehrin farklı noktalarında toplam 8 konser verecek.
MOD10’un Ağustos ayı turne takvimi şöyle;
4 Ağustos Pazar Bandırma Meydan
8 Ağustos Perşembe Edremit Akçay Kordon
10 Ağustos Cumartesi Ayvalık Kırlangıç Fabrika yanı
13 Ağustos Salı Erdek Meydan
15 Ağustos Perşembe Sındırgı
19 Ağustos Pazartesi Gönen Meydan
27 Ağustos Salı Marmara Avşa Adası
31 Ağustos Cumartesi Altıeylül Kuvayı Milliye Meydanı
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