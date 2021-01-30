Mübadelede yaşamını yitirenler Sarıyer'de anıldı

Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında gerçekleşen zorunlu göç ile yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda olan mübadil aileleri, Sarıyer’de düzenlenen törende bir araya geldi. Asırlardır, evi, yurdu bildikleri topraklarına kavuşmanın umuduyla yaşayan Türk ve Yunan mübadilleri anan Sarıyer Belediyesi, göç yollarında yaşamını yitirenleri de unutmadı.

ONLİNE ANMA PROGRAMI

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sarıyer Lozan Mübadilleri Vakfı üyelerinin katılımıyla temsili olarak gerçekleştirilen anma, pandemi koşulları nedeni ile bu yıl online platformlara taşındı. Bu kapsamda Sarıyer Belediyesi’nin hazırladığı mübadilleri anma etkinlikleri ve Yunanistan gezilerinden derlenen video belediye sosyal medya hesaplarından ve sariyer.bel.tr adresinden izleyicilerle buluştu.