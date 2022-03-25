''Mucize'' anne ve minik yavruları Mersin Büyükşehir'in korumasında

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni doğum yapan ve yavrularıyla 2 gün boyunca yağmur altında kalan av köpeği melezinin imdadına yetişti. Gelen ihbar üzerine ekipler tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen anne ve minik yavrular, ilk kontrollerinin ardından sıcak bir odaya yerleştirildi. Zor hava şartları altında bebeklerini korumayı başaran ve ‘Mucize’ ismi verilen anne ve 3 yavrusunun sağlık durumu gayet iyi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, her gün yeni patili dostlara ev sahipliği yapıyor. Bakımevi’nin son misafirleri ise dünyaya getirdiği yavrularıyla sokakta kalan av köpeği melezi oldu.

Yağmurda minik yavrularıyla sokakta kaldı

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nden Kaşlı Geçici Bakımevi’ne gelen ihbar üzerine yola çıkan ekipler, anne ve 4 yavrusunun olduğu yere ulaştı. Yağmur ve soğuktan birbirine sığınan anne ve yavruları, ekipler tarafından bakımevine getirildi. İlk kontrolleri ve gerekli besin takviyeleri yapıldıktan sonra anne ve yavruları ısıtıcının olduğu sıcak bir odaya alındı. Zorlu hava şartlarına rağmen yavrularını yağmurdan ve soğuktan korumayı başaran anneye ‘Mucize’ adı verildi. Ancak yavruların en zayıfı ve minik olanı, sağ ayağındaki ezik ve geniş enfeksiyon nedeniyle hayata tutunamadı. Zor hava şartları altında bebeklerini korumayı başaran ve ‘Mucize’ ismi verilen anne ile 3 yavrusunun sağlık durumu gayet iyi.

“2 aya kadar bebekler annesiyle kalacak ve sonra sahiplendirmek üzere ayıracağız”

Anne ve yeni doğan yavru bölümünden sorumlu Veteriner Sağlık Teknikeri Mürşide Gökdurna, “Mucize ve bebekleri bakımevimize geldiler. Yapılan ihbar sonucu, havaların da çok kötü olduğu bir dönemde hem çok üşümüşlerdi hem çok ıslanmışlardı ve bebeklerimiz çok küçüktü. Belli ki çok zor koşullarda ve ortamda kalmışlar. Aldık, şu an gayet iyiler. Herhangi bir sıkıntımız, sağlık problemimiz yok. Annemiz iyi, bebeklerimiz iyi. Elimizden geldiğince iyi bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Diğer annelerde olduğu gibi Mucize’ye de iyi bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Hem sağlıkları hem keyifleri gayet yerinde. Herhangi bir problemimiz yok. Yaklaşık 2 ayına gelene kadar da bebekler annesiyle kalacak ve ondan sonra sahiplendirmek üzere ayıracağız” dedi.

Acil durumlar için nöbetçi ekip hazır bekliyor

Günün her saatinde gelen ihbarlara anında müdahale etmek için yoğun çaba sarf eden Kaşlı Geçici Bakımevi ekipleri, nöbet usulü ile çalışıyor. Mesai saatinden sonra yaralı, kazalı ya da hasta olarak Bakımevi’ne getirilen patili dostlara ilk ve acil müdahaleleri yapılmak üzere Veteriner Sağlık Teknikeri hazırda bekliyor. İhtiyaç duyulması halinde veteriner hekimlere haber veren ekipler, can dostlara 7/24 hizmet veriyor.