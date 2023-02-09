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Mucizeyi Mansur Yavaş duyurdu: 81. saatte anne ve oğlu kurtarıldı

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’tan bir video paylaşarak, “Depremin 81. saatinde 1 yaşında Rahaf’ı ve annesi Ela’yı kurtarmayı başardık. Sahadaki tüm kurtarma ekiplerinin o mübarek elleri dert görmesin” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABB ekipleri, depremin 81’inci saatinde 1 yaşındaki bir bebek ile annesini enkazdan sağ olarak çıkardı. Başkan Yavaş, kurtarma anını sosyal medya hesapları üzerinden, “Depremin 81. saatinde 1 yaşında Rahaf’ı ve annesi Ela’yı kurtarmayı başardık. Sahadaki tüm kurtarma ekiplerinin o mübarek elleri dert görmesin” notuyla paylaştı. 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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