Muğla Akyaka’da Sadun Boro’ya Vefa Buluşması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi ve Labris Düşünce Platformu iş birliğinde Türk denizciliğinin efsane ismi Sadun Boro, vefatının yıl dönümünde anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Deniz tutkunu Sadun Boro, vefatının yıl dönümünde yakın çevresinin de katılımıyla Yücelen Otel’de düzenlenen anlamlı bir etkinlikte anıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi ve Labris Düşünce Platformu iş birliğiyle gerçekleşen anma programına, çok sayıda denizci ile Sadun Boro’yu yakından tanıyan isimler katıldı.

Deniz tutkunu Boro’nun izinden giden birçok önemli ismin bir araya geldiği buluşmanın moderatörlüğünü Hamdi Topçuoğlu üstlendi. Etkinliğe Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, dünya turunu en hızlı tamamlayan Türk denizcisi Ekrem İnözü, Gazeteci-yazar ve denizci Meriç Köyatası, Gazeteci-yazar Turgay Noyan ile gazeteci-yazarlar Can Pulak ve etkinliğe ev sahipliği yapan Hamdi Yücel Gürsoy katıldı.

Sadun Boro’nun denizle kurduğu özgür ve doğayla uyumlu yaşam biçiminin ele alındığı buluşmada, aynı zamanda Boro’nun bireysel yolculuğunun toplumsal bir ilhama nasıl dönüştüğü de vurgulandı. Katılımcılar, hem kendi anılarını paylaştı hem de Boro’nun denizciliğe ve çevre bilincine katkılarını anlattı.

Anma etkinliğine katılan gazeteci-yazarlar ve katılımcılar, Sadun Boro hakkında anılarını ve Boro’yu şu sözlerle anlattılar;

Şair, Yazar Hamdi Topçuoğlu, “Bu etkinliğin gerçekleşmesinde bize her zaman destek olan ve her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de yanımda olan Ahmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Sadun Boro’lar kolay yetişmiyor. Yeni Sadun Boro’lar için her daim onu anlatmalı ve anmalıyız.”

Etkinliğe ev sahipliği yapan Hamdi Yücel Gürsoy, “Sadun Boro bizler için de herkes için de önemli bir isim. Burada bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan son derece memnunum, herkese teşekkür ederiz.”

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, “Dünyayı dolaşan ilk Türk denizcimiz Sadun Boro’yu rahmetle anıyorum. Hala etkisini sürdüren bir yaşam biçimini benimsemiş ve hala yüzlerde tebessümle anılan bir isim bugün burada anma etkinliğinde bir kez daha bunu gördük, tekrardan ruhu şad olsun.”

Gazeteci-Yazar Can Pulak, “Sadun Boro’yu tanımak mümkün değil, okyanusları küçük bir tekneyle geçebilmek, ülkemizin bayrağını oralarda dalgalandırmak herkesin yapacağı bir şey değildi. Ama Sadun Boro bunu başardı.”

Dünya turunu en hızlı tamamlayan Türk denizcisi Ekrem İnözü, “Sadun abi Türk Bayrağı’nı dünya denizlerinde gezdiren ilk amatör Türk denizcisidir. Bizi dünyada özgür bir ülke yapan, başımız dik dünya denizlerinde gezmemizi sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’tür. Sadun Boro’da bu yoldan devam etmiştir.”

Gazeteci-Yazar Turgay Noyan, “Sadun abi kendisinden sonra dünya turu yapan insanlara hep şunu tavsiye etti. Yaşadıklarınızı yazın sizden sonrakiler de bunları bilsin ve okusun.”

Gazeteci-Yazar Meriç Köyatası, “11 yaşında gazete yazılarıyla Sadun Boro’yu tanıdım. Sadun Boro gibi birçok kişi dünya turu yaptı ama o giderken arkasında koskoca bir camia bıraktı.”

Başkan Aras, “Sadun Boro’lara Layık Olmalıyız”

Başkan Aras, “Sadun Boro’yu anarken onun neler yaptığını buraya çıkan değerli isimler tek tek anlattı. O yüzden ben neler yapmalıyız bunlara değineceğim. Muğla denizcilik açısından çok zengin bir şehir. Sadun abi çok değerli bir isim keşke biz bugün ona ve onun gibi isimlere layık olabilsek. Denizcilerin ve denize kıymet verenlerin nasıl olduğunu biliyoruz. Denizi seven kişi asla doğaya ve denize zarar vermez. Biz de bunun için buğu Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hem denizlerimizi korumak adına hem de denizcilik faaliyetlerini genişletmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bodrum’da Bodrum CUP ile Marmaris’te yeni yapılan tesisimiz içerisine açacağımız yelken kurslarıyla gelecek nesillere de denizcilikten faydalanma imkânı sunmaya çalışıyoruz ve çalışacağız.” dedi.