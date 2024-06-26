Muğla-Aydın arası deniz seyahati başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Bodrum Turgutreis-Aydın Didim arası deniz otobüsü seferleri başlıyor.

Deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüs seferlerini başlatıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan proje ile özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuldu. Bodrum-Turgutreis-Didim seferleri 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda ve Fethiye-Marmaris seferleri de 2 Temmuz’da başlıyor.

İlk Sefer Kabotaj Bayramı’nda

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile başlayacak olan Didim-Turgutreis-Bodrum seferi 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı’nda Didim’den başlayacak. 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30’da Didim D-Marin Yolcu İskelesi’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımı ile açılış töreni düzenlenecek.

Didim-Turgutreis Deniz yolu ile 1 saatte gidilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen proje ile Aydın Didim-Muğla Bodrum Turgutreis arası karayolu ile 140 km olan mesafe yaz aylarındaki trafik yoğunluğu ile yaklaşık 3 saatte gidilebilirken 21 deniz mili uzunluğundaki denizyolu hattının deniz otobüsleri ile 1 saatte gidilecek. 450 kişilik deniz otobüsleri ile iki turizm merkezi arasındaki mesafe kısalırken yaşanacak trafik yoğunluğunun da azalması hedefleniyor. Bu sayede, hem yerli hem de yabancı turistler için daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Ayrıca Turgutreis-Bodrum arası 14 km’lik mesafeyi yaz aylarında 1 saatte gidebilen vatandaşlar deniz otobüsü ile bu mesafeyi 35 dakikada gidebilecek.

Marmaris-Fethiye denizden 2 saatte gidilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2 Temmuz’da başlatacağı Marmaris-Fethiye arası deniz otobüs seferleri ile kara yolu ile yaklaşık 140 km, denizden ise 48.5 deniz mili olan mesafe deniz otobüsleri ile 2 saatte gidilecek. 450 kişilik deniz otobüsleri ile seyahat edecek yerli ve yabancı yolcular deniz ulaşımı ile Ege’nin muhteşem kıyılarını seyrederek yolculuk yapma fırsatı bulacak.



Feribot seferlerinin başlamasıyla birlikte Muğla’nın deniz ulaşımında yeni bir döneme girmesi hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu önemli girişimi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmak adına atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.