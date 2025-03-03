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Muğla Büyükşehir 1 No’lu hizmet binasının yıkımına başladı

Muğla Büyükşehir 1 No’lu hizmet binasının yıkımına başladı
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Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de bulunan, 2014 yılında İl Özel İdare’nin kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen 1 No’lu Hizmet Binası, deprem performansının olumsuz olması nedeni ile yıkılıyor. 2 etap halinde yıkılacak olan 1 No’lu Hizmet Binası’nın yıkım çalışmaları kapsamında belirli yollar trafiğe kapatılacak.

Yıkımı gerçekleştirecek yüklenici firmanın 7 Mart’ta çalışmalara başlaması planlanıyor. Yıkım süreci boyunca Menteşe’de trafik düzenlemesi yapılacak. Birinci etap kapsamında Kurşunlu Caddesi’nde belirlenen yollar trafiğe kapatılacak. Yıkımın ilk aşaması tamamlandıktan sonra ikinci etap başlayacak ve bu süreçte de Kurşunlu Caddesi’nin bir bölümü araç trafiğine kapalı olacak. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kapatılan yollar yeniden trafiğe açılacak.

Esnaf Seher Gülesen, "Yıkılıp yapılması gerekiyor. Hepimizin temennisi bu. Daha önce arkadaşlar, mimar arkadaştı sanırım gelip tanıtımını yapmıştı. Olursa o şekil çok güzel olur. Sağ salim bitsin inşallah, kazasız belasız diyelim" dedi.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de bulunan, 2014 yılında İl Özel İdare’nin kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen 1 No’lu Hizmet Binası, deprem performansının olumsuz olması nedeni ile yıkılıyor. 2 etap halinde yıkılacak olan 1 No’lu Hizmet Binası’nın yıkım çalışmaları kapsamında belirli yollar trafiğe kapatılacak.

Esnaf Mustafa Köse, "Binanın depreme dayanıklı olmadığına dair bir rapor var. Zaten bunun neticesinde yıkılması doğru. Alt kısımlarında dükkanlar olmasın isterim. Çarşının canlı kalması için. Kaldırımlarımızın, caddemizin güzel bir şekilde yenilenmesini tabii ki isteriz" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İnşaat Mühendisi Egemen Yavuz, "Yapılan incelemeler sonucu depreme dayanaksız olarak tespit edilen, depreme dayanıklı raporlara bulunan yapının yıkımı kararı alınmıştır. İki farklı bloktan oluşmaktadır. 17 Şubat 2025 tarihinde yıkım ruhsatı düzenlenmiş olup, onun akabinde yıkım ve söküm işlemlerine başlanmıştır" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın güvenliği ve geleceği için önemli adımlar atmaya devam ettiklerini, belediyeye devredilen ve uzun yıllardır hizmet veren 1 nolu hizmet binasının yıkım sürecini başlattıklarını belirterek, yapılan teknik incelemeler sonucunda, binanın deprem performansının olumsuz olduğu tespit edildiğini ve yıkım kararı alındığını açıkladı.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de bulunan, 2014 yılında İl Özel İdare’nin kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen 1 No’lu Hizmet Binası, deprem performansının olumsuz olması nedeni ile yıkılıyor. 2 etap halinde yıkılacak olan 1 No’lu Hizmet Binası’nın yıkım çalışmaları kapsamında belirli yollar trafiğe kapatılacak.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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