  4. Muğla Büyükşehir 2 Yılda Muğla-Bursa Mesafesi Kadar Yol Yaptı

Muğla Büyükşehir 2 Yılda Muğla-Bursa Mesafesi Kadar Yol Yaptı

Muğla Büyükşehir 2 Yılda Muğla-Bursa Mesafesi Kadar Yol Yaptı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024-2026 yılları arasında 13 ilçesinde 537 km yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesini sağladı.

13 ilçesi 574 mahallesi bulunan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yollarda alt ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.  2024-2026 yıllarını kapsayan yatırım programı kapsamında il genelinde 537 km asfalt çalışması tamamlandı. Kıyı Ege Belediyeler birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın görevdeki ikinci yılında, 2024-2025 döneminde toplam 2 milyar 184 milyon TL’lik yatırım tamamlanırken, özellikle yol projeleri öne çıktı.

İlçelerde Yoğun Altyapı ve Yol Yatırımları Hayata Geçirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede yol yatırımlarına devam ediyor. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde toplam 545 milyon 574 bin 920 TL tutarında yol ve altyapı yatırımları hayata geçirildi. Kötekli–Yeniköy bölgesinde ise 502 milyon TL’lik altyapı yatırımı devam ediyor. Datça’da ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 52 bin metre uzunluğundaki yol ağı için 300 milyon TL’lik yatırım gerçekleştiriyor. Fethiye-Ölüdeniz yolunda 13 kilometrelik güzergâhta yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yeni Dönem İçin 4 Milyar 150 Milyon TL’lik Planlama

Büyükşehir Belediyesi, devam eden projelerle birlikte yol yatırımlarını artırarak sürdürmeyi hedeflerken, 2026-2027 yılları için planlanan ihaleli iş programının büyüklüğü 4 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi.

Başkan Aras: “Muğla’mızın Her Noktasına Eşit Hizmet Götürüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Muğla’mızın her köşesine eşit ve adil hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Özellikle yol ve altyapı yatırımlarını önceliklerimiz arasına aldık. Çünkü güçlü bir ulaşım altyapısı, hem vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırır hem de kentimizin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Muğla’mızda sadece merkezinde değil, en uzak kırsal mahallelerinde de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız ve planladığımız yatırımlarla kentimizin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti alabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
