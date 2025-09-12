Muğla Büyükşehir 50 Bin Ton Atığı Ekonomiye Kazandırdı

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarıyla bugüne kadar evsel nitelikli atıklardan 50 bin 434 ton geri dönüştürülebilir maddeyi hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren mekanik ön işlem tesislerinde evsel nitelikli atıklar içerisindeki geri dönüştürülebilir materyaller ayrıştırılıyor. Böylece atıklar çevreye zarar vermeden yeniden hammaddeye dönüştürülüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar; Menteşe’de 13 bin 863 ton, Marmaris’te 12 bin 858 ton, Fethiye’de 15 bin 27 ton, Milas’ta 8 bin 686 ton geri dönüştürülebilir atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm yatırımları sayesinde hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor hem de ekonomiye önemli bir katma değer üretiliyor.

Muğla’da Hafriyat Atıkları Ekonomiye Kazandırılıyor

Evsel atıkların geri dönüşümüyle çevre ve ekonomiye katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, aynı anlayışı hafriyat atıkları için de uyguluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Bodrum ve Marmaris’te kurduğu mobil geri kazanım tesisleri sayesinde bugüne kadar 12 milyon 420 bin ton hafriyat atığı doğaya zarar vermeden işlendi. Bu süreçte 524 bin 600 ton geri kazanılabilir malzeme elde edilirken, belediye bütçesine 92 milyon TL tasarruf sağlandı.

İnşaatlardan çıkan hafriyat atıkları mobil tesislerde ayrıştırılarak bahçe toprağı, yol altı dolgu, gömlekleme ve drenaj malzemesi gibi altyapı çalışmalarında yeniden kullanıma kazandırılıyor. Böylece hem çevre korunuyor hem de kamu kaynakları verimli değerlendiriliyor.

Başkan Aras: “Muğla, sürdürülebilir çevre politikalarında örnek şehir olacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geri dönüşüm çalışmalarının yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik bir kazanım olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Muğla’da attığımız her adımda doğayı ve geleceği önceliklendiriyoruz. Geri dönüşüm tesislerimiz sayesinde hem kaynaklarımızı israf etmiyor hem de ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, Muğla’yı sürdürülebilir çevre politikalarında Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri haline getirmek. Çocuklarımıza temiz bir doğa, sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

