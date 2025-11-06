Muğla Büyükşehir Behiye Teyze ve Kızı Fatma İçin Tüm İmkanları Seferber Etti

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas’ın Kapıkırı Mahallesi’nde yaşayan özel gereksinimli Fatma Burnak ve annesi Behiye Burnak’ın sosyal desteklerle yanında olmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın Milas ilçesi Kapıkırı Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Behiye Burnak ve özel gereksinimli kızı Fatma Burnak için tüm imkanlarını seferber etti. Aileye Kırsaldaki Çınarlar, Engelli Nakil ve en son olarak da Sosyal Yardım Kartı desteği verildi. Burnak ailesinin hikayesi yerel ve ulusal basında geniş yer bulmuş, aileyi Muğla Valisi Sayın Dr.İdris Akbıyık’da ziyaret etmişti.

30 yıldır özel gereksinimli kızına hem annelik hem babalık yapan Behiye Burnak ve 59 yaşındaki kızı Fatma Burnak için Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar hizmetini devreye sokarak ailenin yaşadığı evi düzenli olarak temizlemeye başladı. Her hafta düzenli olarak ekipler eve giderek temizlik, bakım ve tamir işlerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil hizmeti ile de özel gereksinimli Fatma Burnak’ın sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağlıyor. Burnak ailesi için maddi destek sağlamak amacıyla Muğla Kart ve buna ek olarak emekli yardımını devreye sokan Büyükşehir Belediyesi aileyi ziyaret ederek sosyal yardım kartını teslim etti.

Fatma Burnak: “Ahmet Başkanımız Sağ Olsun Sesimizi Duydu, Yardımlarını Eksik Etmedi”

Fatma Burnak, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun evimize gelerek temizlik hizmetine başlamıştı. Engelli nakil aracıyla da işlerimi kolayca halledebilmemi sağladılar. Bugünde beni ve annemi ziyaret ederek sosyal yardım kartımı teslim ettiler. Sosyal yardım kartı ile ilaçlarımızı alabileceğimizi, alışveriş yapabileceğimizi söylediler ve bizi bilgilendirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, sağ olsun sesimizi duydu ve yardımlarını eksik etmedi.” diye konuştu.

Behiye Burnak: “Sosyal Yardım Kartımızı Evimize Gelerek Teslim Ettiler”

85 yaşındaki Anne Behiye Burnak ise, “Sosyal yardım kartımızı evimize gelerek teslim ettiler. Alışverişimizi ihtiyaçlarımızı bu karttan sağlayabileceğiz. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim, kendisinden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Tuncaelli: “Muğla Kart İle Ailemiz İhtiyaçlarını Karşılayabilecek”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Cem Tuncaelli, aileye yönelik destek süreci hakkında bilgi verdi:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Behiye Teyze ve kızı Fatma için seferber olduk. Ailemizin hem sosyal yardım kartından faydalanabilmesi hem de evde bakım ve temizlik hizmetimizden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri tamamladık. Bugün de Behiye Teyze ve kızı Fatma’yı evlerinde ziyaret ederek sosyal yardım kartlarını teslim ettik ve temizlik çalışması gerçekleştirdik. Muğla Kart ile ailemiz ilaç, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın özel bireyler ve ailelerine yönelik hassasiyeti doğrultusunda, Behiye Teyze ve Fatma’nın yanında olmaya ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras: “Kimsenin Kendini Yalnız Hissetmediği Bir Muğla İçin Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda özel gereksinimli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal yardım, kısa mola, evde bakım ve temizlik gibi hizmetlerle hem vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyor hem de onların yaşam kalitesini artırıyoruz.

Behiye Teyzemiz ve kızı Fatma gibi birçok ailemize ulaşıyoruz. Onların günlük yaşamlarını biraz olsun kolaylaştırabiliyorsak bu bizim için en büyük mutluluk. Engelsiz bir Muğla hedefiyle çıktığımız yolda, dayanışmayı büyütmeye, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Muğla inşa etmeye kararlıyız. Bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

