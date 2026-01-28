  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras B40 Zirvesi’nde Kültür, Turizm ve Yerel Demokrasiyi Anlattı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 25–27 Ocak tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te düzenlenen B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi’ne katıldı.

Zirve kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, B40 Yürütme Kurulu üyeliğine seçilerek ağın karar alma süreçlerinde yer alan kentler arasına girdi. Zagreb’te gerçekleştirilen zirvede Muğla; Zagreb (Hırvatistan), Sofya (Bulgaristan), Saraybosna (Bosna-Hersek), Selanik (Yunanistan), Novo Mesto (Slovenya) ve Pella (Yunanistan) ile birlikte B40 Yürütme Kurulu’nda temsil edilme hakkı kazandı. Bu gelişmeyle Muğla, Balkanlar ve çevre coğrafyada kentler arası iş birliğini güçlendiren önemli platformlardan biri olan B40 ağında söz sahibi oldu.

Uluslararası İş Birliği Görüşmeleri Gerçekleştirildi

Zirve kapsamında Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın uluslararası iş birliği ağını geliştirmeye yönelik ikili görüşmeler yaptı. Bu kapsamda Sofya Belediye Başkanı Vassil Terziev, Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Saranda Belediye Başkanı Oltion Çaçi ve Bulgaristan Belediyeler Birliği temsilcileriyle bir araya gelindi.

Görüşmelerde, AB projelerine ortak katılım, kültürel etkileşim, sürdürülebilir kent politikaları ve bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi konularında iş birliği olanakları ele alındı.

İklim Kriziyle Mücadele Ele Alındı

Midilli Belediyesi ile yapılan görüşmelerde, iki kentin de doğrudan etkilendiği iklim krizi başlığı öne çıktı. Deniz ekosistemlerinin korunması, orman yangınlarıyla mücadele, sürdürülebilir turizm ve iklim uyum stratejileri alanlarında ortak projeler geliştirilmesi konusunda karşılıklı irade ortaya kondu. Görüşmelerde ayrıca, yerel yönetimlerde karar alma süreçlerinin etkinliğini artıran dijital demokrasi araçlarının; veri temelli yönetişim, açık veri paylaşımı, çevrimiçi katılım platformları ve çok paydaşlı karar mekanizmaları yoluyla iklim politikalarının planlanması ve uygulanmasında kritik rol oynadığı vurgulandı.

Başkan Aras’tan Kültür ve Turizm Odaklı Kalkınma Mesajı

Zirve kapsamında Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kentsel Kalkınma, Entegrasyon ve Şehirler Arası İş Birliğinin İtici Güçleri Olarak Kültür, Yaratıcı Endüstriler ve Turizm” ile “Yerel Demokrasi” başlıkları altında iki ayrı konuşma gerçekleştirdi.

Kültür, yaratıcı endüstriler ve turizm temalı konuşmasında Başkan Aras, “Muğla’mız binlerce yıllık kültürel birikimi, doğal zenginlikleri ve güçlü turizm altyapısıyla Akdeniz havzasının önemli kentlerinden biridir. Bizler turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürle, yaratıcılıkla ve yerel değerlerle bütünleşen, sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak ele alıyoruz. Dört mevsime yayılan, doğaya ve yerel topluluklara saygılı turizm anlayışının kentler arası iş birlikleriyle daha da güçleneceğine inanıyoruz.” dedi.

Başkan Aras: “Kentler Arası Dayanışmanın Ve Ortak Aklın En Önemli Güç Olduğuna İnanıyorum”

Yerel demokrasi başlıklı konuşmasında ise Başkan Aras, “Karya ve Likya uygarlıklarından miras aldığımız demokratik kültürle, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren, kadınların ve gençlerin karar alma süreçlerinde daha fazla yer aldığı bir yerel demokrasi modeli için çalışmaya devam edeceğiz. Kentler arası dayanışmanın ve ortak aklın, geleceğin daha adil ve dirençli şehirlerini inşa etmede en önemli güç olduğuna inanıyorum.” şeklinde konuştu.

