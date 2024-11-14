Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras bir vaadini daha gerçekleştiriyor: İmzalar atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Süt Birliği süt üreticilerine destek olacak Flake Yem Üretim Tesisi Protokolü’nü imzaladı. Milas Süt Üreticileri Birliği ile ortaklaşa imzalanan protokol, maliyetleri azaltarak çiftçilere ve üreticilere destek olmayı hedefliyor.

Flake Yem Üretim Tesisi Protokolü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Süt Üreticileri Birliği ile ortaklaşa imzalandı. Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan ve Muğla’nın önemli birliklerinden biri olan Milas Süt Üreticileri Birliği ile imzalanan bu protokol sayesinde hayvancılığın yaygın olduğu Milas ilçesinde üretim maliyetlerini en aza indirebilecek.

Tesis 5 ton kapasiteli olacak

Milas Süt Birliği’nin inşa edeceği fabrikanın flake yem tesisi ihalesini Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Yaklaşık değeri 20 milyon TL olan ihale sayesinde Süt Birliği, 5 ton kapasiteli bir tesise kavuşacak. Tesisin, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmesi ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde üretimi daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Flake yem sayesinde süt ve besi verimliliği artacak

Flake yemler, küçükbaş ve büyükbaş hayvan beslenmesinde sağladığı yüksek sindirilebilirlik ve enerji değeri ile öne çıkıyor. Arpa, buğday ve mısır gibi tahılların buharla pişirilip ezilmesiyle elde edilen flake yem, nişastayı jelatinize ederek sindirilebilirliğini yüzde 95’in üzerine çıkarıyor. Bu süreç, hayvanların yemden daha fazla yararlanmasını sağlarken süt ve besi verimliliğini de artırıyor. Ayrıca flake yemler lezzetli olmasıyla, tüketimi artırarak süt proteini, yağ ve canlı ağırlık kazanımlarına katkı sağlıyor.

Süt üreticiler birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin “Başkanımız bizi geri çevirmedi”

Protokolün taraflarından biri olan Süt üreticiler birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek; “Hayvancılık sektörü olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sektörümüzde en büyük maliyet kalemlerinden biri yem hammaddesine erişim. Bu konuda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’tan destek istedik, sağ olsun bizi geri çevirmedi ve destek verdi. Biz üretici olarak pahalı süt satmak istemiyoruz ancak maliyetlerin yüksek olması, süt ve süt ürünlerinin fiyatını da artırıyor. Bu proje ile yem maliyetlerini azaltarak Milas çiftçisine destek sağlamış olacağız.” şeklinde konuştu.



Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Flake Yem Üretim Tesisi Protokolü, Milas Süt Üreticileri Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında ortaklaşa imzalanmış bir anlaşmadır. Bölgenin en kurumsal ve güçlü birliklerinden biri olan Milas Süt Üreticileri Birliği, üyelerine yüksek standartta hizmet sunmaktadır. Bu protokol, maliyetlerin oldukça yükseldiği bir dönemde süt üreticilerimize katkı sağlayacak ve en azından yem giderlerinde bir tasarruf imkânı sunacaktır. Ayrıca, projenin geliştirilmesiyle yalnızca üyeler değil, tarım kart sahibi vatandaşlarımız da bu hizmetten yararlanabilecektir.

Tesisin yaklaşık maliyeti 20 Milyon TL

Başkan Aras, “Tesis, 5 ton kapasiteye sahip olacak ve Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde Birlik’e ait bir alanda hayata geçirilecektir. Fabrika inşaatını Süt Birliğimiz üstlenecek olup, biz de flake yem tesisini kurmak için ihaleye çıkacağız. İhalenin yaklaşık maliyetinin 20 milyon TL civarında olması beklenmektedir. Bu projeyi çok kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz ve işletme, Milas Süt Üreticileri Birliği tarafından yürütülecektir. Bu süreçte onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Çiftçilerimize desteklerimiz sürecek”

Tesis ile ilgili bilgi veren Başkan Aras, çiftçilerin sorunlarına da değindi, “Tesisin kurulumu sırasında Balıkesir ve Bursa’daki yem tesislerini inceledik ve kapsamlı bir araştırma sonucu bu projeyi hayata geçirme kararı aldık. Tarım ve hayvancılığa desteğimiz her daim sürecek. Özellikle son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarının korunması üzerine de çalışmalarımız var. Çiftçilerimizin modern tarıma yönelmelerini sağlamak amacıyla projeler yürütüyoruz.”

“Tarım, bir ülkenin kalkınmasının temelidir”

“Tarım, bir ülkenin kalkınmasının temelidir.” diyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, “Tarım olmadan sağlıklı gıdaya erişim sağlanamaz. Sanayi ve teknoloji kadar, bir ülkenin tarımının gelişmesi de stratejik bir konudur. Anadolu toprakları çok verimlidir; çiftçilerimize gereken destek sağlanırsa her türlü zorluğun üstesinden gelebilirler. Muğla’mız yalnızca bir turizm kenti değil, aynı zamanda güçlü bir tarım kentidir. Turizm de tarım ürünlerimiz için büyük bir pazar oluşturur; burada ürettiğimizi burada tüketmek ülke kalkınmasına katkı sağlar. Bu yüzden bu protokolün imzalanmasını çok önemsiyorum ve benzer çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız.” açıklamalarında bulundu.