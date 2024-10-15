Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: ''Bu ülkede kadın, çocuk, sokak hayvanı olmak zor''

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) tanıtım toplantısında ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve il, ilçe belediye başkanları, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aras, konuşmasında son dönemlerde artan kadın cinayetlerine ve sokak hayvanlarına yapılan katliamlara da değinerek, bir sonraki genel seçimde CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyeceklerini belirtti. Başkan Aras; “Kadınlara, çocuklara ve sokak hayvanlarına yapılan kötü muamele kabul edilemez. Bu ülkede ne olmak istemezsin diye sorsalar, kadın, çocuk ve sokak hayvanı olmak istemem. İktidar, aileyi koruma adı altında kadını ikinci plana iterek çocukları feda etti. Bu anlayışın karşısındayız, sırf bunun için bu iktidarı erken ya da zamanında yapılacak bir seçimle göndermeliyiz. Her şeyi Genel Başkan’dan bekleyemeyiz, bizler bu yolun taşlarını tek tek döşemeliyiz” diye konuştu.

Toplantıda sık sık kadın haklarına vurgu yapan Başkan Aras, bu konuda erkeklerden destek isteyerek, "Ben çocukla çocuk, yaşlı ile yaşlı, kadınla feminist, sokak hayvanı ve ağaçla empati yapan bir insanım. Çalışma arkadaşlarım da bu şiarla çalışacak. Birkaç aktivist olarak gördüğünüz feminist dediğiniz insanlar bizim anamız, kız kardeşimiz, kızımızdır. Erkekler bu işe sahip çıkarsa kadın cinayetleri olmaz.” dedi.

MUPA Devlet Planlama Teşkilatı’ndan ilham alınarak kuruldu

Ülkemizde son yirmi yılda işleyen birçok kurumun kapatıldığına değinen Başkan Aras, Devlet Planlama Teşkilatı’nın da bu kurumlardan biri olduğunu belirtti; Başkan Aras; "Devlet Planlama Teşkilatı ülkemizin geleceğini planlayan önemli, kurumlardan bir tanesiydi. Plansız, programsız bir iş yapılamaz. Veriye, akla, bilime dayanmayan, bir kişinin bir gecede istişareye yatıp ertesi gün kalkıp karar verdiği bir ülke yönetimi düşünülebilir mi? Her şey planlanmalıdır, veriye dayandırılmalıdır. Planlama teşkilatının kuruluş amacı buydu. Biz MUPA oluşumunu Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluş felsefesinden ilham alarak oluşturduk. Sorunlarımızı ortak akılla çözeceğiz" diyerek sorunların çözümünde ortak aklı işaret etti.

“Hedefimiz demokrasiyle tekrar buluşmuş bir Türkiye inşa etmek”

Başkan Aras, Cumhuriyet’in ilk yıllarında CHP’nin atmış olduğu çağdaşlaşma ve demokratikleşme adımlarına dikkat çekerek, CHP’nin bu adımları hayata geçirmedeki kararlılığının kendileri için bir yol haritası olduğunu vurguladı. Aras; "Demokrasiyle tekrar buluşmuş bir Türkiye’yi hedefliyoruz. Bunun dışında hareket edenler sokakta medyada partisini tartışmaya açanlar sadece partisine değil bu ülkenin gittiği karanlığı göre göre ihanet ediyor demektir. Bizler kararlıyız ilk genel seçimlerde Genel Başkanımız ile seçimi kazanacağız.”

“Muğla siyasette ve ekonomide hak ettiği yeri alacak”

Başkan Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan MUPA’nın, yeni bir oluşum olarak ortak akılla Muğla’nın sorunlarını çözmek için kurulduğunu ifade etti. MUPA’nın kuruluş felsefesini Devlet Planlama Teşkilatı’ndan ilham alarak oluşturduklarını belirten Aras, "Muğla’nın sorunlarını bilimsel veriye dayalı yöntemlerle tespit ederek, sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları, üniversiteler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çözüme kavuşturacağız. MUPA, hiçbir siyasi partinin kontrolünde olmayacak. Muğla için alınacak tüm kararlarda rol alacak, Muğla siyasette ve ekonomide hak ettiği yeri alacak. Burada halkın geleceği için büyük adımlar atılacak, bunları MUPA üzerinden gerçekleştireceğiz" dedi.