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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Büyükşehir Belediyelerinde Bir İlki Başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Büyükşehir Belediyelerinde Bir İlki Başlatıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışan aileler için Gece Kreşi projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın önem verdiği konuların başında gelen Gündüz Bakımevleri hizmetine Gece Kreşi projesi de ekleniyor. Gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakabilecek bir yer bulamayan aileler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile ‘Gece Kreşi’ projesi çalışmaları başlatıldı.

Seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirmeye devam eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Eylül ayı Meclis toplantısında Yatağan’a kreş açılması için çalışmaların tamamlandığını söyledi.  Tasarruf tedbirlerinden dolayı yeni bir bina yapılamadığına değinen Başkan Ahmet Aras, “Mevcut binalarımızda yapacağımız düzenlemeler ile ihtiyacı olan yere gündüz bakımevleri kazandırıyoruz. Bunun ilkini de Yatağan ilçemizde yaptık. Haşmet Işık Yüzme Havuzunda kullanılmayan atıl bir alan vardı. Bu alanı tadilat ile gündüz bakımevine çevirdik. Burası da çok yakında faaliyete geçmiş olacak.” dedi.

Başkan Aras; “Aileler çocuklarını gündüz de gece de güvenle bırakabilecekler”

Başkan Aras, Eylül ayı Meclis toplantısında Türkiye’de büyükşehir belediyelerinde ilk olacak Gece Kreşi projesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Muğla’da gece çalışan vatandaşların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yer olmadığını tespit ettiklerini belirten Aras, bu aileler için gece kreşi projesinin hayata geçmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Gece vardiyasında çalışan ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği bir yer oluşturacaklarını söyleyen Başkan Aras, “"Gece çalışan karı-koca doktor, hemşire ya da işçilerimiz var. Bu aileler çocuklarını bırakacak yer bulamıyor. Mevcut kreşlerimizi düzenleyerek gece de hizmet vermesini sağlayacağız. Bu uygulamayı ilk olarak Menteşe ilçemizde başlatacağız ve ihtiyaçlara göre diğer ilçelere yayacağız. Gece vardiyasında çalışanlar da çocuklarını güvenle bırakabilecek. Bu hizmetin çalışan aileler için iyi bir hizmet olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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