Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Ekrem Bey, birliğin en adil ve çalışkan dönemini yaşatacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in başkanlık için aday olduğu Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri hakkında bir açıklama yaptı.

Başkan Aras yaptığı açıklamada “Türkiye Belediyeler Birliği 1945 yılından bu yana belediyeleri tek çatı altında toplayarak, beraber iş yapabilmek, korumak ve onların ihtiyacını karşılamak için kurulmuş Cumhuriyet’in en köklü kuruluşlarından biridir. Bugün Ankara’da seçimleri gerçekleştirdik, başkanlığa seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu kutluyorum. Sayın İmamoğlu’nun İstanbul’da yürüttüğü çalışmalarla İstanbul’a yeni bir anlayış kazandırdığı gibi, Türkiye Belediyeler Birliğinde de yeni bir vizyonla önemli çalışmalara imza atacağından şüphemiz yok. Sayın İmamoğlu’nun vaat ettiği gibi Türkiye Belediyeler Birliği’nin en çalışkan ve en adil dönemini yaşatacağından da eminiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ayrıca “Biz de Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nde çalışmaları en iyi, en adil ve şeffaf şekilde yürütecek, belediyelerimiz arasında kurulan köprüyü güçlendirip, bölgemiz adına en iyi çalışmaları yapmaya gayret göstereceğiz. Seçimleri kazanan ve başkanlığa gelen sayın İmamoğlu’nu kutluyor, seçimlerin tüm belediyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara’da yapılan seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB’nin 6. Başkanı oldu.