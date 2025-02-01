Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: ''Fethiye'ye 328 milyon liralık yatırım yapıyoruz''

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 320 milyon TL’lik yatırımla yapımına başlanan Fethiye Ölüdeniz yolunda incelemelerde bulundu.

Fethiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ölüdeniz’in yolları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dev yatırımla yenileniyor. Yenileme çalışmalarının başladığı yolda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ölüdeniz yolu Fethiye’nin turizme olan etkisi açısından çok önemli bir yol. Milyonlarca yerli ve yabancı misafirimizin kullandığı bu yolda çalışmalarımızı en başından planlamıştık.” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla’nın önemli turizm yerlerinden olan Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii, Kayaköy ve Atatürk Caddesi’nde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Alim Karaca, “Başkanımız ile Fethiye’yi Daha da Güzelleştireceğiz”

Yol çalışması ve süreç ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, seçim döneminde verdiği sözü yerine getirdi. 320 milyonluk bu yatırım için öncelikle teşekkür ediyorum. Başkanımızla 5 yıllık stratejik planda neler yapacağımızı da değerlendirdik. Bu değerlendirmeler sonucunda Fethiye daha da güzelleşecek.”

Başkan Aras: “Toplam 328 Milyon Liralık Yatırım Yapıyoruz”

Yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aras, “Fethiye’de yapılması gereken yatırımları değerlendirdik ve Ölüdeniz gibi önemli bir turizm bölgesinin yolunu yenilemek için çalışmalara başladık. Bu proje kapsamında 320 milyon liralık kaynağı yol yapımına ayırdık. Bunun yanı sıra, 8 milyon lira da su ve altyapı çalışmaları için kullanılacak. Milyonlarca turistin kullandığı bu yol, yalnızca Muğla için değil, ülkemiz için de büyük bir öneme sahip. Muğla’ya yapılan yatırım dünya yapılan yatırımdır. ” dedi.

Başkan Aras: “Hizmette Büyükşehir-Küçükşehir Ayrımı Yapmıyoruz”

Her ilçeyle koordineli şekilde çalışarak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aras, “Bu yolu sadece modern ve prestijli hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda güvenli olmasını da sağlayacağız. Yapacağımız düzenlemelerle hem yaya hem de araç trafiği açısından daha güvenli ve konforlu bir yol inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı turizm sezonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Böylece sezon boyunca trafiği aksatmadan süreci en verimli şekilde yönetmiş olacağız. Ölüdeniz yolunun tamamlanmasının ardından Fethiye’de diğer yolların yenilenmesine de devam edeceğiz. İlçelerimize yapılan her yatırımı ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde yürütüyor, hizmette büyükşehir-küçükşehir ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet sunuyoruz” diye konuştu.