Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Huzurevi Yenileme Çalışmalarını Yerinde Denetledi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkımı devam eden ve yerine yenisi yapılacak olan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aile Hekimliği binasının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Yıkım süreci başlatılan yapının, kısa sürede tamamen kaldırılması hedefleniyor. Yerine yapılacak yeni tesis, modern sağlık ve sosyal donatılarıyla yaşlı bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında açık-kapalı spor alanları, sağlık ve bakım üniteleri, sosyal alanlar ve toplam 43 odalı konaklama bölümleri yer alacak.

Hasan Özcan Yaşam Evi’nde de Çalışmalar Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylere yönelik yatırımlarını yalnızca Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aile Hekimliği ile sınırlı tutmuyor. Bu kapsamda, İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. ile imzalanan bağış protokolü doğrultusunda hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşam Evi projesinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 bin 375 metrekarelik alana inşa edilen yaşam evi, 4 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. 50 oda ve 100 kişi kapasiteli tesis, bölgedeki önemli bir sosyal hizmet ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Başkan Aras: “Yeni Huzurevi, Sosyal Yaşamla İç İçe Bir Yaşam Alanı Olacak”

Çalışmaları yerinde inceleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen mevcut binanın yıkımı tamamlandıktan sonra, çağdaş, güvenli ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir huzurevi inşa edeceğiz. Yaş almış vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, sosyal etkinliklere katılabilecekleri, güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak en büyük hedefimiz. Yaş almış bireylerimizin toplumla bağlarını sürdürmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle Kışla Parkı’nı da huzurevi sakinlerinin kullanımına açacağız. Yaşlılarımız parka kolayca ulaşabilecek, burada yürüyüş yapabilecek, doğayla iç içe zaman geçirebilecekler. Bu sadece bir bina projesi değil; aynı zamanda insan onuruna yakışır bir yaşam alanı projesidir.”