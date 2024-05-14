Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: ''Muğla'da sürülmeyen tarla kalmayacak''

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ''14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü''nde kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda çiftçilere seslenen Başkan Aras; ''Büyükşehir Belediyemizin bütçesinin büyük kısmını tarıma ayırıyoruz. Traktörü olmadığı veya traktörüne yakıt koyamadığı için tarlasını süremeyen çiftçi kalmayacak. Biz destek vereceğiz. İhtiyaç duyanın tarlasını süreceğiz'' dedi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 35 kooperatif ve 3 birlik yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Aras kooperatif üyelerinin dertlerini, sıkıntılarını dinledi.

Hatice Güdür; “Sağlıklı nesiller için sağlıklı gıda üretmek zorundayız”

Marmaris Çetibeli Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Hatice Güdür, “Zeytincilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Tarım, bizim ana ihtiyacımız olan gıdayı üretiyor. Gıdamız eksik olduğu zaman bizim hayatımız, sağlığımız etkilenecektir. Sağlıklı nesillere ulaşabilmek için, sağlıklı gıdayı üretmek zorundayız” dedi.

Türkoğlu; “Çocuklar çiftçiliğin önemini görmeli”

Algı Köyünden toplantıya katılan Öznur Türkoğlu “Yerkesik’te lavanta üreticisiyim. Ahmet Başkanın çiftçilerimiz için yapacağı yardım ve destekler bizler için çok önemli. Bizler üretim yapmak zorundayız. Çocuklarımızın çiftçilikle uğraşmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu görmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Turan; “Başkanımızın desteği çok önemli”

Marmaris Kadın Kooperatifi üyesi Ebru Turan “Bizim kooperatifimiz el sanatları üzerine. Bu organizasyon ile bütün kooperatifler bir araya geldi. Başkanımızın bizleri desteklemesi yanımızda olması çok güzel. Kooperatiflerin ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Hem pazar bulma, hem üretim konusunda. Başkanımız kapısının sonuna kadar açık olduğunu söylemesi biz çiftçileri çok memnun etti” dedi.

Başkan Aras; “Çiftçilerimizin yaşam kalitesini arttıracağız”

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerinin üretimi güçlendirmek olduğunu belirten Başkan Aras “Bizim ana amacımız, üretimi güçlendirerek çiftçilerimizin ve köylülerimizin yaşam kalitesini arttırmak, şehrimizi bereketin ve çeşitliliğin sembolü haline getirmektir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tarım politikalarımızın temel hedeflerinden birini çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım uygulamaları ile verimliliği arttırmak olarak belirledik. Ayrıca en önemli hedeflerimizden biri de toprağımızı ve su kaynaklarımızı koruma altına almak. Böylelikle hem üretimi arttırmak hem de üreticiye kazandırmak ana amacımız” dedi.

Aras; “Bütçemizin büyük kısmını tarıma ayıracağız”

Tarımda sürekliliği sağlamak için soğuk hava depoları kuracaklarını belirten Başkan Aras; “Tarım sektöründeki girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçilerimizi zorladığının farkındayız. Bu yüzden canlı hayvan, fide, fidan, tohum, sıvat, petek, gübre mazot, paketleme ve depolama, markalaşma ve dijital pazarlama desteği vereceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyemizin bütçesinin büyük kısmını tarıma ayıracağız. Çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz. Traktörü olmayan veya traktörüne mazot koyacak durumu olmadığı için tarlasını süremeyen çiftçi kalmayacak. Talepler doğrultusunda biz gidip o üreticimizin tarlasını süreceğiz. Muğla’da sürülmeyen tarla kalmayacak üretim aratacak” dedi.