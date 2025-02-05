Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: ''Riskli yapıların tespitlerini yapıyoruz''

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İzmir’de gerçekleştirilen Deprem Eylem Planı Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ege Denizi’nde art arda yaşanan depremler ve sismik hareketlilik sonrasında Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlarının katılımıyla İzmir’de CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinesinde, Deprem Eylem Planı toplantısı gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Murat Bakan ile Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda afet önlemleri ele alındı.



Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deprem riskiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aras, “Şu anda deprem olan bölgeler bize oldukça yakın. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Celal Şengör’ü Muğla’da ağırladığımızda bu konuyu ele alma fırsatı bulduk. Kendisi, Muğla için doğrudan bir tehlike olmadığını ancak kentimizin yakınlarında meydana gelebilecek bir depremin ya da olası bir yanardağ patlamasının bölgemizde de etkiler yaratabileceğini belirtti.” dedi.

“Olası Depremler İçin Hazırlıklarımızı Yapıyoruz”

Deprem riskine karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Aras, “Öncelikle bir deprem çalıştayı düzenleyerek hangi kurumların hangi görevleri üstleneceğini net bir şekilde belirledik. İlçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlar çalışmalarına devam ediyor. Özellikle imar planlarında riskli bölgeleri tespit ederek mikrobölgeleme çalışmaları yürütmemiz gerekiyor. Ayrıca ilçelerimizde mevcut yapı envanterlerini çıkararak riskli yapıları belirliyoruz. Bu çalışmalar, olası bir depremde etkilenecek yapıları ve senaryoları öngörmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Riskli Yapıların Tespitlerini Yapıyoruz”

Riskli yapıların tespitine yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Aras, “İlçelerimizde yıkılma riski taşıyan binaları tespit ederek kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm projeleriyle bu sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda acil eylem planları oluşturuyor, kriz masaları kuruyor ve deprem sonrası etkilenecek yaşlılar, çocuklar, kadınlar gibi gruplar için özel planlamalar yapıyoruz” diye konuştu.

Muğla için ‘Erken Uyarı Sistemi’ Çalışması

Muğla’nın bir turizm kenti olması nedeniyle tsunami riskine de dikkat çeken Aras, “Geçtiğimiz dönemde Kandilli Rasathanesi yani Boğaziçi Üniversitesi ile iş birliği yaparak erken uyarı sistemi çalışmalarına başlamıştık. Şu anda Bodrum’da kullanılan bu sistemi, tüm Muğla kıyılarına yaymak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Böylece sadece geçmişte risk taşıyan yapıların dönüşümünü sağlamakla kalmıyor, gelecekte inşa edilecek yapıların da sağlam olması için çalışıyoruz.” dedi.



Başkan Aras, “1999 depreminden sonra bir Deprem Vergisi konulmuştu. Daha sonra bunun ismi İletişim Vergisi’ne dönüştürüldü. 24 yıldır bu Deprem Vergisi toplanıyor. Yaklaşık 42 milyar dolar. Eğer bugün o 42 milyar dolar konutların yenilenmesine veya dönüşümüne harcanmış olsaydı toplamda 1 milyon 300 bin konut yenilenmiş olacaktı.” şeklinde konuştu.