Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, şampiyon okçularla bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Romanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda büyük başarıya imza atan okçular ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Aras, ''Hiçbir başarı tesadüf değildir. Daha büyük başarılara imza atacağınızdan eminim. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz'' dedi.

Romanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye büyük bir başarıya imza atarken, Büyükşehir Belediyesi sporcularının da yer aldığı U21 ve U18 takımları Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı. Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun aynı turnuvada bireyselde Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize ve Muğla’ya büyük bir gurur yaşattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası turnuvada büyük başarılara imza atan okçularla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz ve okçuların aileleri katıldı.

Burun: “ Hayallerimizi Gerçekleştiriyoruz”

Romanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’na katılan ve Avrupa Şampiyonu olan Büyükşehir Okçularından Hazal Burun “ Çok güzel bir dönemi geride bıraktık. Bu noktaya gelmek için büyük emekler verdik. Hayallerimiz vardı. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” dedi.

Sözen: “Sporcularım Ülkemizi En iyi Şekilde Temsil etti”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Antrenörü Dr. Ejder Sözen “Bir hayalle başladığımız hikaye buralara kadar geldi. O zamanlar bu günleri hayal edebilir miydim inanın bilmiyorum. 5 sporcumuz ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum. Bu ekibin Türkiye’de bir benzere yoktur. Tüm sporcularımla gurur duyuyorum” dedi.

Günay: “Sporcularımız Türkiye’nin gururu oldu”

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay “ Gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Hocamızı ve gençlerimi elde ettikleri bu başarıdan dolayı kutluyorum. Sporcularımız önce Bencik Mahalle’mizin sonra Yatağan ilçemizin ardından Muğla’nın ve son olarak Türkiye’nin gururu oldular. Hepsini canı gönülden kutluyorum” dedi.

Aras: “ Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir”

Uluslararası ve ulusal turnuvalarda büyük başarılara imza atarak Muğla’nın gururu olan sporcularla bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Çocuklarımıza hayal edecek ortamlar yaratmamız gerekiyor. Büyükşehirlerde, metropollerde belli gelir grubunun üzerindeki insanlar çocuklarının bu tür yeteneklerini bulmak için büyük paralar harcayıp okçuluk mu yapar, yelkencilik mi yapar ya da başka bir şey olur mu diye onun peşinde yıllarca koşuyor. Bir bakıyorsunuz o kadar harcamalar sonucunda başarılı olamıyorlar. Burada hayaller ve gönül verme işi var. Ejder hocamız bunu gönülden isteyerek yapıyor. Bu istek görüyoruz ki çocuklarımıza da geçmiş.

Sporun getirdiği birlik, beraberlik insanlara farklı pencereler açıyor. Bizim yetenekli çocukları bulup çıkartmamız lazım ve bu çocuklarımızı ülkemizi temsil edecek hale getirmemiz gerekiyor. Bir sporcumuz tek başına Avrupa şampiyonu oldu. Bir çocuk yetenekliyse dünya şampiyonu olur. Biz spora çok büyük destek vereceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. 13 yıl içerisinde büyük bir başarıya imza atan ve okçularımızı bu seviyeye getiren Ejder hocamıza teşekkür ediyorum. Okçularımız inanmış, çalışmış, mücadele etmiş. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Tüm sporcularımızı kutluyorum. Daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi.