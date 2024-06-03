Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, şampiyonluk kutlamalarına katıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Süper Lig'e yükselen Bodrum Futbol Kulübü'nün şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Bodrum şehir merkezinde gerçekleşen kutlamalara binlerce taraftar katılırken vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin konseriyle eğlendi.

Muğla tarihinde Süper Lig’e çıkan ilk takım olan Bodrumspor düzenlenen gecede şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen geceye Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve binlerce taraftar katıldı.

Taraftarlar Büyükşehir Konseriyle Eğlendi

Bodrum'un dört bir yanından gelen futbolseverler, takımın başarısını kutlamak için meydanda toplandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gecede Bülent Serttaş ve Dj Ersin sahne aldı.

Bodrum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesi, şehirde büyük bir heyecan yarattı. Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Bodrumspor Süper Lig maçlarını Bodrum’da oynayacak” dedi.

Başkan Aras; “Herkesten takıma destek bekliyoruz”

Sahneye Bodrumspor bayrağı ile çıkan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tarihi bir an yaşıyoruz. Yaklaşık 100 yıllık kulüp tarihinde son yıllarda başarıdan başarıya yelken açtık. 100 yılda Muğla’da, Ege’de sayılıdır bir ilçenin süper lige çıkması. Bu sene çok farklı oldu. Bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu takım bize daha çok mutluluklar yaşatacak. Muğla’dan da Bodrumsporumuza en büyük desteği vermeye söz veriyorum” dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, “Kahraman futbolcularımız Süper Lig’de de büyük başarılara imza atacaklar. Biz Valilik olarak tüm imkanlarımızla Bodrumsporumuzun yanında olacağız. İnşallah Bodrum’a güzel bir stat kazandırmak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeryüzü cenneti, turizmin merkezi Bodrum artık sporun da merkezi” dedi.