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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Yatırımları Yerinde İnceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras Yatırımları Yerinde İnceledi
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Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde devam eden yatırım ve hizmet çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretlerde ilçelerin ihtiyaçları, öncelikleri ve devam eden projeler değerlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ile birlikte ilçelerde yürütülen çalışmaları sahada takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

545 Milyon TL’yi Aşan Yol ve Altyapı Yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde 545 milyon 574 bin 920 TL tutarında yol ve altyapı yatırımı çalışmaları başladı. Başkan Ahmet Aras, ziyaret programı kapsamında Ortaca’nın Sarıgerme Mahallesi’nde ikinci etapta tamamlanan yol çalışmalarını inceledi. Başkan Aras, daha sonra üçüncü etap kapsamında Güzelyurt Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldı.

Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ulaşım konforunun önemli ölçüde artacağını belirten Başkan Aras, yatırımların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini söyledi.

Dalaman’da Seracılık Faaliyetleri Masaya Yatırıldı

Başkan Aras ve beraberindeki heyet, Dalaman programı kapsamında Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde bulunan seralarda yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi aldı. Tarımsal üretimin bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekilen görüşmelerde, üreticilerin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi.

Başkan Aras: “Muğla’nın Her Noktasına Eşit Hizmet Ulaştırıyoruz”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın her köşesine kaliteli hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, “Muğla’mızın her ilçesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görmek, belediye başkanlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok kıymetli. Ortaca ve Dalaman’da devam eden çalışmalarımızı sahada inceleyerek hem yürütülen projeler hakkında bilgi aldık hem de önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımları değerlendirdik.

Muğla’nın her köşesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için ilçe belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmek için ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla üretmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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