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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın çocuklara sinema hediyesi yoğun ilgi gördü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın çocuklara sinema hediyesi yoğun ilgi gördü
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın çocuklara karne hediyesi olan ‘Çocuk Film Günleri’ yarıyıl tatili boyunca yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi’nin Film Günleri ile 2 bin 200 çocuk sinema keyfini doyasıya yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sanatı ve kültürü herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Muğla’nın tüm ilçelerinden çocukların katılımıyla gerçekleşen Çocuk Film Günleri, ara tatil boyunca Menteşe’deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde minik izleyicileri ağırladı.

2 Bin 200 Çocuğa Gerçek Sinema Deneyimi Yaşatıldı

Günde iki seans olarak düzenlenen Çocuk Film Günleri ile “Çılgın Dostum Finnik", "Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde", "Düşler Fabrikası", "Kartopu Savaşları 2" filmleri çocuklarla buluştu. Büyük ilgi gören film gösterimleri, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların ilk sinema deneyiminin gerçekleştiği etkinlikte girişte çocuklara patlamış mısır ve sinema bileti dağıtılarak gerçek sinema deneyimi yaşatıldı. Ara tatil boyunca düzenlenen Çocuk Film Günleri’ne toplam 2 bin 200 çocuk katıldı.

Başkan Aras: “Sanatı ve Kültürü Herkes İçin Ulaşılabilir Kılacağız”

Çocukların sanatsal ve kültürel etkinliklere erişimini artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de sinema kültürüyle tanışması için Çocuk Film Günleri düzenledik. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatı ve kültürü herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz” dedi.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Aras, “Daha önce sinemaya gitme imkânı bulamamış çocuklarımıza gerçek bir sinema deneyimi yaşatmayı amaçladık. Çocuklarımız hem film izleyerek tatilin tadını çıkardı hem de kültürel bir etkinliğe katılmış oldular. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her alandaki gelişimini önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçe ve 574 mahallede tüm vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza hizmet ulaştırmaya kararlıyız.” diye konuştu.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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