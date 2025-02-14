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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın önergesiyle Deştin'de imar planı iptal edildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın önergesiyle Deştin'de imar planı iptal edildi
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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısında, Menteşe'ye bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan'a bağlı Deştin Mahallesi sınırında, Tekağaç mevkiinde kurulması planlanan Sanayi Tesis Alanının 1/5000 ölçekli imar planını iptal etti.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi sınırında, Tekağaç mevkiinde kurulması planlanan Sanayi Tesis Alanının 1/5000 ölçekli imar planının iptali konusu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın önergesiyle meclise sunuldu. Konu ilgili komisyona sevk edilerek detaylı görüşüldü. Komisyondan çıkan karara göre 1/5000’lik imar planı oy çokluğuyla iptal edildi. 

Hukuki Eksiklikler ve Yetki Aşımı

Başkan Ahmet Aras, imar planlarının hukuki eksiklikler taşıdığını ve planlama esaslarına uygun olmadığını belirtti. Bayır Mahallesi sınırlarında kalan alanın 2007 yılında sanayi tesisi alanı olarak onaylandığını, ancak bu süreçte yetki aşımı yapıldığını ifade etti. Bu nedenle, yasal olarak geçerliliği olmayan imar planlarının iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Halk Sağlığı ve Doğal Yaşam Tehlikesi

Belediye meclisinin sorumlulukları arasında kentin geleceğini, doğasını, çevresini ve insanı korumak olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu gerekçelerin planın iptali için yeterli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu önergeyi bizzat şahsen ve tabii ki meclis üyelerimiz ile komisyon görüşleriyle bugün gündeme getirdik.” dedi.
  
Başkan Aras, fabrikanın faaliyet göstermesi durumunda bölgedeki içme suyu kaynaklarının zarar görebileceği ve bunun halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturacağını dile getirdi. Orman statüsündeki alanların hammadde temini için kullanılmasının Anayasa ve Orman Kanunu'na aykırı olduğunu vurgulayan Başkan Aras, fabrikanın tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceği ve bölgedeki doğal yaşamı tehdit edebileceği konusunda uzman raporları bulunduğunu belirtti.

Başkan Aras “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/i maddesine göre sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamaktır. Büyükşehir Belediyesinin sorumlulukları arasında sayıldığı göz önünde bulundurulduğunda Muğla ili, Bayır Beldesi, Deştin Köyü-Tekağaç mevkiinde değişik parsellerde Sanayi Tesis Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın şehircilik ilkesi ve planlama esaslarına uygunluğunun sağlanmadığı görülmüştür. Bu doğrultuda bahsi geçen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın iptaline oy çokluğu ile karar verilmiştir.” dedi. Kararın iptali sonrası meclis salonunda bulunan vatandaşlar Başkan Aras’ı alkışlayarak iptal kararından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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