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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engellerin sadece zihinlerde olduğunu bir kez daha hatırlatan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Birleşmiş Milletler tarafından ‘Dünya Engelliler Günü’ olarak ilan edilen 3 Aralık, engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki eşitlik mücadelesine dikkat çekilen ve onların haklarını daha güçlü bir şekilde savundukları anlamlı bir gündür. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmek, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve fırsat eşitliği sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sadece 3 Aralık’ta değil her zaman engelli bireylerin hep yanı başında olacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellerin sadece zihinlerde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Hep birlikte eşit, erişilebilir ve engelsiz bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik, politik ve kültürel hayata her anlamda sorunsuzca katılımının sağlanmasını temenni ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü anlamlı kılan tüm bireylerimize saygılarımı sunuyorum. Birlikte daha güçlü, daha güzel bir geleceğe” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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