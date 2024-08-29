Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan 30 Ağustos mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Atatürk önderliğinde Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin bir sembolü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras büyük zaferin 102.yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Başkan Aras; “Bugün, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümüdür. Bu zafer, sıradan bir askeri başarının ötesinde, bir ulusun kendi kaderini tayin etme iradesinin, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının bir tezahürüdür. Bu zafer, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin bir sembolüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, işte bu tarihsel bilinci ve kültürel mirası özümseyerek, milletimizin önüne yepyeni bir yol haritası sunmuştur. Bu büyük mücadele, yalnızca toprağı savunmak değil; aynı zamanda bir medeniyet mücadelesinin ta kendisi olmuştur. Ulu Önder Atatürk’ün “Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir” sözüyle şekillenen bu ruh, bugün de bizlere ilham veriyor ve geleceğimizi kurarken hepimize yol gösteriyor.

“Geçmişten aldığımız güçle, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i daha da ileriye taşıyacağız”

Bugün, 30 Ağustos Zaferi’ni anarken geçmişimizle, bugünümüz ve yarınlarımız arasında güçlü bir köprü kurmalıyız. Geçmişten aldığımız güçle, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i daha da ileriye taşımak, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlara yürümenin en büyük sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüyle ifade ettiği gibi, bizi ileriye taşıyacak olan şey, akıl, bilim ve irfan yolunda ilerlemek; memleketimizi ve halkımızı hak ettiği güzel günlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu büyük sorumluluk, hepimizin omuzlarında olup; Atatürk’ün mirasını anlamaktan ve onu gelecek nesillere taşımaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin ışığı, daima yolumuzu aydınlatsın.” İfadelerine yer verdi.