Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan 70 Dünya Kenti Başkanı'na mektup

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Dünya Kentleri’nin Belediye Başkanlarına işbirliği mektubu gönderdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras Muğla ile işbirliklerini geliştirmek amacıyla dünya kenti belediye başkanlarına işbirliği mektubu gönderdi. Paris, Londra, Roma, Barcelona, Madrid, Brüksel, Atina, Viyana, Los Angeles, Boston, Kobe, Münih, Stuttgart, Hamburg, Vancouver, Sydney, Seoul, Ahmedabad, Tianjin gibi dünya çapında önemli kentleri yöneten 70 belediye başkanına Muğla’dan mektup gitti.

Başkan Aras; “Dünya Kenti Muğla vizyonumuzun ilk adımı olarak 70 dünya kenti belediye başkanımıza mektup gönderdim.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras bu mektuplarda şehirler arası işbirliği, kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesi ve ortak projeler geliştirilmesi konularında çağrıda bulundu. Gönderilen mektuplarda, Muğla’nın sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve turizm potansiyelinin yanı sıra tarımsal işbirliklerine vurgu yapıldı. Ayrıca iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımının önemine dikkat çekildi. Başkan Ahmet Aras, “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda uluslararası işbirliklerinin Muğla’nın kalkınmasına ve dünya şehirleriyle entegre olmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 70 dünya kenti belediye başkanına gönderdiği mektup;

"Sayın Başkan,

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Başkanı olarak size saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bu dinamik kente hizmet etmek ve dünya genelindeki kentlerle güçlü bağları sürdürme geleneğini devam ettirmek benim için bir ayrıcalıktır.

Muğla ili, turizm açısından Türkiye'nin en değerli bölgelerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. 3000 yılı aşan zengin bir tarihe sahip olan Muğla, Ege ve Akdeniz bölgelerinin cazibesini birleştiren, muhteşem doğal manzaraları ve sahil şeritleriyle küresel turizmde önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Kadim medeniyetlerin tam merkezi olan Muğla, zengin tarihi mirasını korurken uluslararası bağlantılarını güçlendirecek yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kentlerimiz ve küresel topluluğumuzun faydasına olacak iş birliği olanaklarını keşfetmek ve bağlarımızı güçlendirmek için kararlıyım. Ortak girişimlerde bulunarak, karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırabileceğimize, en iyi yöntemlerin paylaşımını sağlayabileceğimize ve toplumlarımızın gelişimine önemli katkılarda bulunabileceğimize kesin olarak inanıyorum.

Önümüzdeki dönemde, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, tarım ve turizm gibi alanlarda birçok ortak projeyi, iş birliğini ve planlamayı gerçekleştirmeyi umuyoruz. Dirençli kentlerin oluşturulması, ortak geleceğimiz için hayati bir öneme sahiptir ve bu hedefe ulaşmak için kent diplomasisi girişimlerinin tüm yöntem ve eylemlerini kullanmaya hazır olduğumuzu iletmek istiyoruz.

Destekleriniz için teşekkür ederken sizinle uygun bir uluslararası platformda şahsen görüşmeyi dört gözle bekliyorum.

Saygılarımla"

Büyükşehir Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Kuruldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla” vizyonunu desteklemek ve uluslararası ilişkiler ile kent diplomasisi alanında aktif bir rol üstlenmek amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kurularak faaliyetlerine başladı. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 2024 ayı meclis toplantısında 5216 Büyükşehir Belediye kanunun 21. Maddesi gereği norm kadro esaslarına göre kuruldu ve başkanlığa Celal Cem Dengiz getirildi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü, Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü birimlerinden oluşuyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın temel görevi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda kent diplomasisini hayata geçirmek, Muğla’nın uluslararası farkındalığını arttırmak, turizm konusunda Muğla’nın potansiyelini açığa çıkarmak, ulusal ve uluslararası tüm hibe ve projelerin takipçisi, katılımcısı olmak olarak tanımlandı.