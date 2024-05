Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Anneler Günü mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Anneler Günü için bir mesaj yayımladı.

Mayıs’ın ikinci haftasının Anneler Günü olarak kutlandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras annelerin sadece sevgi dolu kucaklarıyla değil, aynı zamanda mücadele ruhlarıyla da toplumumuzun temel direği olduğunu söyledi.



Ahmet Aras; “Anneler, bizleri var eden, sevgileri, fedakarlıkları ile evlatlarını büyüten, vatana, millete hayırlı nesiller yetiştiren toplumun temel direğidir. Bunun en güzel örneği bizler için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım ve şehit anneleridir. Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde kadınların eğitim, iş ve siyaset gibi her alanda erkeklerle eşit haklara sahip olması için verdiği mücadele, bugün hala bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Kadınların, toplumun her alanında adil bir şekilde temsil edilmesi, haklarının korunması ve iyileştirilmesi için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bizler, bitmek bilmeyen aile içi ve toplumsal şiddete maruz bırakılan kadınların hakları için, eğitim hakkı elinden alınan kız çocukları için, şiddete maruz bırakılan çocuklar için, oyun çağında parklardan, sokaklardan, hayattan koparılarak gelinlik giydirilen, toprağa gömülen çocuklar için, Cumhuriyet değerleri ile yetiştirilen ve çocuklarını bu değerler ile yetiştirebilmek için korkmadan, yılmadan savaşan ve bu uğurda bütün dünyayı karşısına almaya cesaret eden kadınlarla birlikte mücadele etmekten onur duyuyoruz. Sosyal adaleti sağlamak adına kadınlarla çalışmaya devam edeceğiz.



Bugün dünyamızda uygar toplumların en önemli kriteri kadınlara verilen değer ve fırsat eşitliğidir. Kadınların güçlü sesi, toplumsal değişim ve adalet için önemli bir itici güç olarak geleceği şekillendirecektir. Anneleri sadece sevgiyle anmıyor, onların mücadelesini anlıyoruz ve onları her daim desteklediğimizi de Anneler Günü vasıtasıyla bir kez daha duyuruyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.