  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Bayram Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Bayram Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Bayram Mesajı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Bayramlar; bizleri birbirimize yaklaştıran, umutları tazeleyen çok özel günlerdir” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramını daha huzurlu daha rahat geçirebilmeleri için 24 saat görev başında.

Bayram nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Dayanışmanın, paylaşmanın ve sevginin en güzel ifadesi olan bir bayrama daha hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; bizleri birbirimize yaklaştıran, sevgi bağlarını güçlendiren, kırgınlıkları unutturan ve umutları tazeleyen çok özel günlerdir.

Bu müstesna günlerde sevdiklerimize, çevremize, kentimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı da daha derinden hissediyoruz.

Biz de bu sorumlulukla, hem siz değerli hemşehrilerimizin hem de kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir. Her türlü talep ve bildirim için 444 48 01 numaralı çağrı merkezimiz hizmetinizde olacaktır.

Bayram tatili boyunca tüm vatandaşlarımızdan ve konuklarımızdan ricamız; çevremize karşı duyarlı, kentimize karşı özenli davranmalarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın başta güzel Muğla’mız olmak üzere tüm ülkemize ve dünyaya barış, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, kalplerin sevgiyle dolduğu nice güzel bayramlar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

 

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Göksel isyan etti Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Göksel isyan etti Dursun Özbek tarih verip, Osimhen bombasını patlatttı: Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Dursun Özbek tarih verip, Osimhen bombasını patlatttı: Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! TOKİ'den 41 ilde yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksitle yeni arsa satışı TOKİ'den 41 ilde yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksitle yeni arsa satışı AYM'den memur atamalarındaki mülakatlar için kararını verdi AYM'den memur atamalarındaki mülakatlar için kararını verdi Dilencinin üzerinden çıkan parayı gören gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı gören gözlerine inanamadı AK Parti'nin hem ''Erdoğan sonrası'' hem de ''Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' planı ortaya çıktı AK Parti'nin hem ''Erdoğan sonrası'' hem de ''Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' planı ortaya çıktı Milli sporcuyu pusu kurup, dakikalarca darp ettiler! Milli sporcuyu pusu kurup, dakikalarca darp ettiler! Acun Ilıcalı'dan kadın muhabir için çirkin ifadeler! Acun Ilıcalı'dan kadın muhabir için çirkin ifadeler! Bazı cezalar artırıldı, binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı! Bazı cezalar artırıldı, binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı! Trabzon kabusu yaşıyor, Büyükşehir Belediye başkanı Amsterdam'da horon tepiyor! Trabzon kabusu yaşıyor, Büyükşehir Belediye başkanı Amsterdam'da horon tepiyor!
Survivor adasını terk eden Hikmet Tuğsuz bakın nerede ortaya çıktı Survivor adasını terk eden Hikmet Tuğsuz bakın nerede ortaya çıktı TSK'dan ihraç edilen teğmenler için mahkemeden ilk karar TSK'dan ihraç edilen teğmenler için mahkemeden ilk karar Ezber bozan ankette dikkat çeken sonuç: Özel Erdoğan'ı geçti, Özdağ Bahçeli'yi yakaladı! Ezber bozan ankette dikkat çeken sonuç: Özel Erdoğan'ı geçti, Özdağ Bahçeli'yi yakaladı! Reyting rekortmeni dizi turizmi patlattı! Otellerin doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı Reyting rekortmeni dizi turizmi patlattı! Otellerin doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini kızdıracak indirim! Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini kızdıracak indirim! İzmir'de grev bitti: Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı! İzmir'de grev bitti: Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı! Diyanet'in vakfından yeni evlilere indirimli Umre Diyanet'in vakfından yeni evlilere indirimli Umre Türkiye'nin ''Sakin Kenti''nde 5,8'lik kabus saniye saniye kamerada Türkiye'nin ''Sakin Kenti''nde 5,8'lik kabus saniye saniye kamerada Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Boyner’in genç varisi Elif Boyner, İstanbul'u terk edip bir köye yerleşti! Boyner’in genç varisi Elif Boyner, İstanbul'u terk edip bir köye yerleşti!