Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Cumhuriyet’in 101. Yılı için kutlama mesajı yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı yayımladı: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği Cumhuriyetin 101 yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla başlayan çağdaş ve demokratik Türkiye yürüyüşü 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilanıyla taçlandı. Cumhuriyet o günden beri sadece bir yönetim şekli değil, uygarlığın ve aydınlığın sembolü oldu.



Milli Mücadele başlamadan vatanımızın üstünde kara bulutlar, sokaklarında ise düşman askerleri geziyordu. Kimileri kararsız kimileri karamsardı. Atatürk onlardan değildi. Umutla ve kararlılıkla Milli Mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Kurtuluş planını çoktan yapmıştı. Milli Mücadele için çıkardığı kıvılcım devasa bir ateşe dönüştü. Aziz Türk milletinin de bağımsızlık aşkıyla düşman vatan toprağından atıldı.

Bu büyük zafer beraberinde büyük değişimlerin gelmesine de vesile oldu. Her türlü tahakkümü reddeden Türk halkına yakışacak bir yönetim şeklinin belirlenmesi gerekiyordu. Yedi düvelle savaşıp esareti kabul etmeyen bu millet tekrardan tebaa olmazdı. Ata’mız ‘Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.’ diyerek özgürlüğüne meftun Türk milletinin idare biçimini belirledi.

“Cumhuriyet Türkiye’nin yol gösterici ışığıdır”

Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak, gelişmelere ayak uydurmak için Cumhuriyet fikri evvelden beri tartışılan bir konuydu. Ancak bir fikrin uygulanabilmesi için sağlam bir zemin, güçlü bir strateji ve uygun taktikler gerekliydi. Cumhuriyet bugünden yarına gelen bir şey değildir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilerici vizyonu ve güçlü stratejisiyle mümkün kıldığı en güzel eserdir. Cumhuriyet fikrinin oluşması, ilan edilmesi ve gelişimi Türkiye’nin her dönemi için yol gösterici bir ışıktır.

“Bizim üzerimize düşen Cumhuriyeti yüceltmektir ve yaşatmaktır”

Atatürk, cephede savaştayken bile ülkenin geleceğiyle ilgili uzun vadeli planlar yapan bir liderdi. Bu planların en başında elbette Cumhuriyet gelmektedir. Cumhuriyetin ilanı, modern bir ülke yaratma yolunda atılmış en temel adımdır. Harf devrimi, eğitimin yaygınlaşması, kadın erkek eşitliği, Türkiye’nin aydınlık yüzü Köy Enstitülerinin kurulması, Medeni Kanun, tarım ve sanayi reformları, bankaların kurulması, kalkınma planları gibi bir çırpıda sayılamayacak yüzlerce köklü atılım Cumhuriyet ile yaşandı. Bu atılımlar, ülkemizi bilimin ışığında yükselen çağdaş, bağımsız, özgür ve laik bir hukuk devleti yaptı. Cumhuriyet aydınlık bir geleceğin yol haritasını tam 101 yıl önce bize çıkarttı. Kurtuluşun reçetesini kuruluşta bize verdi. Bizim üzerimize düşen Ata’mızın söylediği gibi Cumhuriyeti yüceltmek ve yaşatmaktır.



Cumhuriyet hem demokrasinin hem de bağımsızlığın teminatıdır. Ata’mızın Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik, ilk yüzyılda olduğu gibi ikinci yüzyılda da bu en kıymetli emanete canı gönülden sahip çıkacaktır. Yüreğinde vatan sevgisiyle Cumhuriyet ruhunu ilelebet taşıyacaktır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği ve Aziz Türk milletinin üstün mücadelesiyle kurulan Cumhuriyetimizin 101. yılını yürekten kutluyor, Cumhuriyeti bize miras bırakan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, yol arkadaşlarına ve Türk milletine şükranlarımı sunuyorum.



Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet Cumhuriyet!”