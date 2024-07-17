Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan emeklilere, çiftçilere, öğrencilere müjdeler

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 100 gününü anlattığı hizmet sunumunda emeklilere, çiftçilere ve öğrencilere müjde verdi.

“100 Günde Neler Yapılabilir” tanıtım töreni ile 31 Mart yerel seçimlerinden bugüne gerçekleştirdiği hizmetleri kamuoyu ile paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sunumunda emeklilerin, çiftçilerin ve öğrencilere yüzlerini güldüren müjdeler verdi. Emekliler için destek paketi ve çiftçiler için Çiftçi Kart’ın kısa sürede devreye gireceğini söyleyen Başkan Aras sosyal belediyecilik alanında tüm vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

Emekli Destek Paketi Devreye Giriyor

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal olarak en önemli konularından biri olan ve son olarak en düşük emekli maaşına yapılan zamla gündeme gelen emeklilerin durumu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi devreye girerek emekli destek paketi hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal destekle emeklilere Pazar alışverişi, su, ekmek ve et desteğini kapsayan paketi en kısa sürede devreye sokacak. 100 günlük hizmet sunumunda emekliler için ayrı bir parantez açan Başkan Aras şunları söyledi; “Emeklilerimize kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Devletine, milletine yıllarca hizmet etmiş emeklilerimize 10 bin lira maaş veriliyor. Bu çok üzücü bir durum. Kapsamlı bir destek paketini emeklilerimizle yakında paylaşacağız. Muğla Kart Çalışmaları başladı ve yakında bitecek. 65 yaş üstü vatandaşlarımız ulaşımdan ücretsiz yararlanırken 60-65 yaş aralığı ve öğretmenlerimiz için de ulaşımda indirim dönemini başlattık. Ayrıca Bodrum-Turgutreis-Didim, Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferlerimizden de kara ulaşımından ücretsiz, indirimli yararlanan vatandaşlarımız ücretsiz yararlanacak.

Muğla’da Çiftçilerin Yüzü Gülecek

Muğla’nın bir tarım kenti olduğunu söyleyen Başkan Aras 100 günlük hizmet sunumunda çiftçiler için verecekleri destekleri de açıkladı; “4 ilçede tarım market açıyoruz. Bodrum, Yatağan, Menteşe ve Fethiye’de kooperatiflerimizin üretimlerini destekleyerek ürettikleri ürünleri pazarlamaları için Tarım Marketlerimiz devreye girecek. Çiftçilerimiz için Çiftçi Kart projemizle de yemi, gübreyi, canlı hayvanı, tohumları indirimli almalarını sağlayacağız. Tarım makinesi desteği sağlamaya başladık. Fethiye'de salça üretim tesisi kuracağız. Muğla'da canlı hayvan yemi üretecek tesis açacağız. Yem fiyatları bir hayvanın yüzde 85 maliyetini kapsadığı için yem üretmeye başlayacağız. 47 bin metre tarımsal sulama kanalının temizliğini ve tamiratını yaparak bu sıcak günlerde üreticilerimizin yanında olduk.” dedi.

Kültür Kenti Muğla’da Öğrencilere Büyük Destek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öğrenciler için ulaşımı 1 TL yaptıklarını ve bunun çok olumlu geri dönüşleri olduğunu belirtti. Başkan Aras; “Tasarruf tedbirleri nedeni ile bina yapamıyoruz. Bizde Yatağan'da bulunan Hasan Haşmet Işık Sosyal Tesisleri’nde 40 çocuk kapasiteli gündüz bakımevimizi Eylül ayında hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz için Seydikemer ve Menteşe'de etüt merkezleri açıyoruz. Öğrencilerimize ulaşımı 1 TL yaptık. Sınava giren gençlerimizin sınav ücretlerini ödüyor, ücretsiz ulaşım sağlıyoruz.

Büyükşehir Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı İmzaladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kadınlar için öncelikli olan hizmetlere de sunumunda yer verdi ve şunları söyledi; “ Ülkemizin önceliği kadına şiddete karşı Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlığımızı kurduk. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı ve Şiddete Karşı Tutum belgesini hemen imzaladık. Kadın sığınma evleri açmak için adımları attık. İki ilçemizde kadın sığınma evleri, tüm ilçelerimizde kadın dayanışma merkezleri ve kadın atölyeleri çalışmalarını başlattık. Yine kadınlarımızın yanında olmak için ülkemizde çok pahalı olan HPV Aşı uygulaması için başvuruları almaya başladık.