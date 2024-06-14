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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kurban Bayramı mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Kurban Bayramı mesajı
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ''Bayramların dayanışma ve paylaşmanın en çok anlam kazandığı, kardeşlik ve eşitlik duygularının yürekten hissedildiği özel günler olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Bayramlar kini ve nefreti bir kenara bırakarak sevgiyle kucaklaştığımız çok özel günlerdir. Bu değerli günlerde birbirimize, yaşadığımız kente ve ülkemize sahip çıkmak ise bambaşka bir anlam kazanmaktadır. Bu sorumluluğun bilinciyle tüm birimlerimiz bayram süresince, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzuru ve mutluluğu için görev başında olacak” dedi.

Bayram süresince vatandaşlardan bazı konularda hassasiyet göstermelerini rica eden Aras “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızdan ve misafirlerimizden çevre temizliği ve su kullanımı konusunda hassas davranmalarını rica ediyorum. Çevremizi koruma adına atıkların belirlenen noktalara atılmasını, özellikle su kullanımında da israfa kaçmadan tasarruf odaklı hareket edilmesinin önem arz ettiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı da vatandaşlarımız 444 48 01 numaralı çağrı merkezimizden tüm ekiplerimize ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras mesajının sonunda ise “Bu müstesna günlerde, huzurun egemen olduğu, ötekileştirme olmadan, sadece insani değerlerin yüceltildiği bir gelecek umuduyla, daha nice bayramları bir arada ve huzur içinde kutlamayı diliyorum. Kurban Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk, esenlik ve barış getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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