Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Turizm Haftası Mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turizm Haftası için bir mesaj yayımladı.

Turizm Haftası mesajı veren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mız; eşsiz doğal güzellikleri, binlerce yıllık tarihi birikimi ve zengin kültürel mirasıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en gözde turizm destinasyonlarından biridir. Antik kentlerden mavi yolculuğa, süngercilerden yelkencilere kadar uzanan özgün hikâyelere ev sahipliği yapan Muğla, 13 ilçesiyle birbirinden farklı turizm türlerine ev sahipliği yaparak benzersiz bir potansiyeli barındırmaktadır.

“Turizm kent ekonomimizin lokomotifidir”

Turizm, kentimizin ekonomik dinamiklerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen, adeta ekonomimizin lokomotifi olan en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle bizler, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini ve dört mevsime yayılmasını son derece önemsiyoruz. Bu yaklaşım, hem sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayacak hem de sosyal kalkınmanın önünü açacaktır.

Muğla’nın bu büyük potansiyelini daha görünür kılmak, yereldeki tüm paydaşlarla birlikte mümkün olacaktır. İlçe belediyelerimiz, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl çerçevesinde kentimizin turizm vizyonunu oluşturuyoruz. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan tanıtıma kadar pek çok alanda yatırımlarımızı sürdürüyor, Muğla’mızı yerli ve yabancı misafirlerimiz için daha konforlu ve erişilebilir bir hale getiriyoruz.

“Muğla, turizmde oyun kurucu bir aktör olabilecek güce sahiptir”

Uluslararası tanıtım çalışmalarımızı da paydaşlarımızla birlikte yürütüyor, Muğla’yı sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olarak konumlandırıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki Muğla, turizmde oyun kurucu bir aktör olabilecek güce sahiptir.

Doğanın tüm güzelliğiyle yeniden can bulduğu bu günlerde bizler de yeni bir turizm sezonuna umutla ve heyecanla hazırlanıyoruz. Tüm sektör temsilcilerimize, turizm emekçilerimize ve hemşehrilerimize başarılı ve bereketli bir turizm sezonu geçirmelerini diliyorum.

Turizm Haftamız kutlu olsun.