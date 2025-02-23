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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan ''yabancı hakem'' tepkisi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan ''yabancı hakem'' tepkisi
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yurt dışından hakem getirilmesine tepki gösterdi.

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Türkiye Futbol Federasyonu maçı yönetmesi için yurt dışından Sloven hakem Slavko Vincic’i getirdi.

Türkiye’de ilk defa Süper Lig için bir karşılaşmaya yurt dışından hakem atanması tepkileri de beraberinde getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak yabancı hakem atanmasına tepki gösterdi.

Başkan Aras, “Türk Hakemlerine Yapılan Büyük Bir Saygısızlıktır”

Başkan Aras mesajında; “Türk hakemlerine güvenmeyip Türkiye Cumhuriyeti Süper Ligi maçlarını ithal hakemlerin yönetmesini istemek manda ve himayeyi kabul etmekle eş değerdir. ‘Ben yönetemiyorum gel sen yönet’ demektir. Türk futbolu yabancı hakem dayatmasıyla aşağılanıyor. Bu uygulama Türk hakemlerine ve Türk futboluna yapılan büyük bir saygısızlıktır.” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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