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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Yatağan mesaisi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Yatağan mesaisi
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Seçim sonrası birçok projeyi hayat geçiren, ‘100 Günde Neler Yapılır’ sunumunu kamuoyu ile paylaşan Başkan Aras ilçe ziyaretlerine de devam ediyor. Seydikemer, Ortaca ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras buralarda STK, Muhtarlar ve kamu kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Başkan Aras son ziyaretini Yatağan ilçesine gerçekleştirdi.

Başkan Aras Yatağan ziyaretine Kaymakamlık ile başladı ve buradan Yatağan Belediye Başkanlığı’na geçti. Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte ilçede gerçekleştirilen projeler ve yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Aras odalar ve semt pazarında halkla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Şoförler Odası ve TES-İş ve Maden İş Sendikalarını ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Daha sonra Çarşamba günleri kurulan Yatağan pazarını ziyaret eden Başkan Aras esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Yatağan mesaisi - Resim : 1

“Dünya kenti Muğla için çalışıyoruz”

Pazarda vatandaşların ve esnafın sorunlarını, taleplerini dinleyen Başkan Aras Yatağan ziyareti ile ilgili şunları söyledi; “Seçimlerden sonra hızlı bir şekilde ekibimizi güçlendirerek çalışmalara başladık. ‘100 Günde Neler Yapılabilir’ toplantımızla hizmetlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Hizmet ve projelerimiz devam ederken ilçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onları dinlemek için programlar yapıyoruz. Tüm ilçelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bizleri Yatağan ilçemizde sımsıcak karşılayan, her şeyin en iyisini hak eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle Dünya Kenti Muğlamız için çalışmaya devam edeceğiz”

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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