Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2025'te Kararların Yüzde 95'ini Oy Birliğiyle Aldı



Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği toplantılarda Muğla’ya yönelik hizmet ve projelere ilişkin kararların yüzde 95’ini oy birliğiyle aldı.

Yıl içinde 12 olağan toplantı ve 1 birleşim olmak üzere toplam 13 kez toplanan Meclis, 455 karar aldı. Bu kararların 432’si oy birliğiyle kabul edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 80 üyeden oluşuyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında, her ayın ikinci perşembesi toplanan Meclis’te, 13 ilçeden gelen meclis üyeleri kente ilişkin gündem maddelerini görüşerek karara bağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantıları, vatandaşlar tarafından internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

Başkan Aras: “Güçlü ve Mutlu Bir Muğla İçin Ortak Akılla Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Meclis’teki karar alma süreçlerinin şeffaf, katılımcı ve uzlaşmacı bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti. Başkan Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yerel seçimlerde hemşehrilerimizden aldığımız yetkiyle, 13 ilçemizden gelen Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizle birlikte Muğla’mız için kararlar alıyor, hizmet üretiyoruz. Kentimizin ihtiyaçlarını önem ve aciliyet sırasına göre değerlendiriyor; yollardan altyapıya, tarımdan kültür ve sanat yatırımlarına, sosyal hizmetlerden ulaşıma, kreşlerden modern atık tesislerine kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum’dan Seydikemer’e kadar 13 ilçemizin tamamı için güçlü, yaşanabilir ve mutlu bir Muğla hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

