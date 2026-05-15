  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Filistin’e Dostluk Eli

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Filistin’e Dostluk Eli

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Filistin’e Dostluk Eli
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdürlüğü, Filistin’de yaşanan su altyapısı sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla uluslararası teknik iş birliği süreci başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülen gündem maddesi kapsamında, Filistin’in Bethlehem, Beit Jala ve Beit Sahour kentlerine hizmet veren Su Temini ve Kanalizasyon Kurumu (WSSA) ile ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

İş birliği çerçevesinde ön ödemeli su sayacı sistemlerinin kurulması, su kayıplarının azaltılması, teknik bilgi paylaşımı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçirilecek. Çalışmaların bütçesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken teknik koordinasyon MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Süreç, MUSKİ’nin Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Su Operatörleri İşbirliği Ağı’na (GWOPA) üyeliği kapsamında yürütülüyor. Yapılan görüşmeler sonucunda iki kurum arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği konusunda mutabakata varıldı.

Akram Nassar: “Muğla ile İş Birliği Bizim İçin Umut”

Muğla’ya gelen Bethlehem Su ve Kanalizasyon İdaresi (WSSA) Genel Müdürü Akram Nassar ise Muğla ile kurulacak iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Nassar, “Muğla çok güzel bir yer. Bethlehem ise her dinden ve her ırktan insanın ziyaret ettiği özel bir şehir. Ancak bugün çözmemiz gereken büyük sorunlar var. Ayrımcılığı ortadan kaldırmak, barış ve huzuru sağlamak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

Şehirlerinde ciddi altyapı sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Nassar, “Muğla ile gerçekleştireceğimiz iş birliğinin bizim için bir umut olmasını istiyoruz. Türkiye’de yaptığımız görüşmeler sayesinde sorunlarımızı ortak akılla çözmeyi hedefliyoruz. Meclis üyelerinin gösterdiği dayanışma ve destek bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Başkan Aras: “Suyun Bir İnsan Hakkı Olduğuna İnanıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Filistin’e yönelik dayanışmanın yalnızca teknik değil aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Başkan Aras, “Bugün Filistin’in içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Yerel yönetimler olarak Filistin’e destek noktasında iş birliğimizi sürdürüyoruz. MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda teknik, kurumsal ve insani dayanışma desteği sunulabileceğini değerlendirdik. Özellikle kayıp-kaçak yönetimi, afet dayanıklılığı, personel eğitimi ve kurumsal kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Suyun temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, “Teknik yardım ile dayanışmayı bir araya getirerek iki kurum arasında sürdürülebilir ve kalıcı bir ortaklık kurulmasını amaçlıyoruz. Bethlehem ile ön ödemeli su sayaç sistemi kurulumu, su kayıplarının azaltılması ve teknik iş birliğini kapsayan mutabakat zaptı hazırlıkları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras ayrıca MUSKİ Genel Kurulu’nun 14’üncü maddesinde söz konusu ortaklığın onay sürecinin yer aldığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Filistin ile yürüttüğü bu çalışma, yerel yönetimler arasında dayanışmayı güçlendiren uluslararası bir kardeşlik ve iş birliği örneği olarak değerlendiriliyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu!
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu!
Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü!
İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine sürpriz ziyaret
Rahmi Koç ve Ali Koç'tan siyasi parti liderlerine sürpriz ziyaret
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi! ''TÜİK'ten arıyorum'' diyen görevliyi dolandırıcı sandı; cezayı yedi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor Patronunun köpeği parçaladı, ölümden döndü... Kadın korumanın 80 dikişli yaşam mücadelesi sürüyor İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! İstanbul'da şüphe uyandıran olay: Kadın doktor avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir! Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler: ''Şeytanla ortaklığı seçti'' MHP'li Yalçın'dan Bülent Arınç'a zehir zemberek sözler: ''Şeytanla ortaklığı seçti'' Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu!
Kadın hakim ve taksici sevgilisinin uyuşturucu mesajları şoke etit! Kadın hakim ve taksici sevgilisinin uyuşturucu mesajları şoke etit! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü! CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan yeni af teklifi resmen Meclis'te! Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan yeni af teklifi resmen Meclis'te!