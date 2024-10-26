Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi sayısını artırıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla başlattığı 100 Yaş Evlerinin sayısını artırıyor.

60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak 2018 yılında Menteşe ilçesinde hayata geçirilen daha sonra Fethiye’de açılan 100 Yaş Evi şimdi Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde açılarak Muğla genelinde yaygınlaştırılacak.

100 Yaş Evleri: Sosyal Destek ve Gelişim Merkezi

Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner ve Fethiye 100 Yaş Evi, 60 yaş üstü bireylere sağlık hizmetlerinden sanat ve teknolojiye kadar pek çok olanaktan ücretsiz faydalanma imkânı sunuyor. İngilizce ve resim kursları, spor dersleri, sanat atölyeleri ve koro çalışmaları gibi etkinliklerin yanı sıra üyeler ücretsiz çay ikramları eşliğinde sosyalleşme fırsatı buluyor. 100 Yaş Evleri, yaşlı bireylerin yalnız kalmadan ilgi alanlarına yönelik çeşitli etkinliklere katılmasını sağlayarak sosyal hayata uyumlarını destekliyor.

Ahmet Muhtar Eroğlu: “İmkânlarımız çok güzel”

100 Yaş Evinde bulunan imkânları çok beğendiğini söyleyen üye Ahmet Muhtar Eroğlu: “2018’den beri buradayım. Kütüphanesi, oyun salonu ve temiz ortamıyla burada olmak güzel. Bize bu hizmeti sunan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Fevzi Besli: “100 Yaş Evinde lisans eğitimimi tamamladım”

100 Yaş Evi’nde bulunan imkânlar sayesinde lisans eğitimini tamamladığını anlatan üye Fevzi Besli: “Son derece memnunum, burası bizim için bir sığınak gibi. İngilizce kursuna katılıyorum, burada bilgisayar ve internet erişimi sayesinde lisans eğitimimi tamamladım. Her gün buraya mesaiye gelir gibi geliyorum ve burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” açıklamalarında bulundu.

Nurten Alparslan: “Buradan çok memnunum”

100 Yaş Evi üyesi Nurten Alparslan: “Uzun zamandır geliyorum, çok memnunum ve herkesi buraya yönlendiriyorum. Büyükşehir’e çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Aysun Çakır: “100 Yaş Evinde sosyalleşiyoruz”

100 Yaş Evinin 3 yıldır üyesi olan Aysun Çakır: “3 yıldan beri buraya geliyorum. El işi sergileri, sağlık memurları ve mükemmel bir personel var. Belediyemize teşekkür ediyorum, burada sosyalleşiyoruz.” dedi.

Ünsal Paşalı: “Diğer ilçelerimizde de 100 Yaş Evi ile hizmet vereceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, 100 Yaş Evleri’ne yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, “100 Yaş Evlerimizde 60 yaş ve üzeri bireylerimiz bir araya gelip keyifli zaman geçiriyor. Üyelerimize İngilizce atölye çalışmaları, tarihi kültürel geziler ve sinema seyirleri gibi etkinliklerle zengin bir program sunuyoruz. Üyelerimizden gelen olumlu geri bildirimler üzerine Sayın Ahmet Başkanımızın da öncülüğünde diğer ilçelerimizde de 100 Yaş Evi’ni faaliyete geçirme kararı aldık.” dedi.

Başkan Aras: “Hemşehrilerimizin mutluluğu için sosyal projelerimiz devam edecek”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Ekim Yaşlılar Günü’nde Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleriyle bir araya gelerek projeyi daha da genişleteceklerini duyurmuştu. Başkan Aras, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve çocuklar için sosyal hizmetleri artıracaklarının da altını çizmişti. Bir sözünü daha yerine getiren Başkan Aras; “Hemşehrilerimizi bir araya getiren, emekli olduktan sonra evlerinden çıkararak çeşitli aktivitelerle ilgilenmelerini, sosyalleşmelerini sağlayan 100 Yaş Evlerimiz büyük ilgi görüyor. Çok kıymetli hemşehrilerimiz için bu hizmeti il genelinde yaygınlaştıracağımızı söylemiştik. Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerimizde de 100 Yaş Evlerini hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Muğlamızın tüm ilçelerinde hemşehrilerimizin mutluluğu için sosyal projelerimiz devam edecek, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettireceğiz. ” ifadelerini kullandı.